Joe Thornton s'est rasé

Agence QMI 02-10-2018 | 11h47

Les partisans des Sharks de San Jose auront tôt fait de remarquer un changement facile à percevoir lors du match inaugural local de leurs favoris, mercredi, contre les Ducks d'Anaheim : le vétéran Joe Thornton a décidé de se raser.

L'ancien capitaine laisse donc en plan son coéquipier Brent Burns, qui demeure le joueur ayant la pilosité faciale la plus spectaculaire et la plus renommée de la Ligue nationale de hockey (LNH). Ayant porté une barbe proéminente pendant quelques saisons, Thornton a sorti le rasoir lundi et semblait heureux de son choix, à en juger par la photo prise par Burns.

«C'est la fin d'une époque. Amorçons quelque chose de spécial. Faisons-le à nouveau!», a ironisé Burns sur son compte Twitter.

«C'est parti!», a ajouté Joe Pavelski, qui a tenu à illustrer sur les médias sociaux les résidus de barbe laissés ici et là à la suite de l'opération rasage de Thornton.

Ce dernier a inscrit 13 buts et 23 mentions d'aide pour 36 points en 47 rencontres la saison passée. L'athlète de 39 ans a été ennuyé par de sérieuses blessures aux genoux lors des deux dernières campagnes, lui qui a signé un contrat d'un an et de 5 millions $ en juillet.