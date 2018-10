Lightning de Tampa Bay: «je me sens prêt» - Julien BriseBois

TVA Sports 01-10-2018 | 10h26

À quelques jours du début de la saison dans la Ligue nationale de hockey, le nouveau directeur général du Lightning de Tampa Bay, Julien BriseBois, a des papillons dans l'estomac.

«Je me sens prêt, et surtout, je me sens très bien épaulé, a-t-il dit à la chaîne TVA Sports, lundi matin, lors de la première de l'émission "Les Partants". Steve [Yzerman] est encore ici. On a regardé notre club de la Ligue américaine ce week-end et on va le faire de nouveau demain [mardi]. Il a été impliqué dans toutes nos réunions depuis le transfert des pouvoirs.»

«J'ai aussi le support de notre propriétaire qui va tout faire pour nous aider à remporter la coupe Stanley. Les choses vont bien, je me sens déjà bien, on a eu un bon camp d'entraînement et on se prépare pour notre premier match de la saison, samedi.»

BriseBois n'a jamais joué au hockey dans les rangs professionnels, mais contrairement à ce que certaines personnes peuvent laisser entendre, cela ne l'empêchera pas de connaître du succès, bien au contraire.

«Pour être un bon directeur général, ça commence avec le leadership, a expliqué l'homme de 41 ans. Il faut être en mesure de donner une vision à ton organisation et de bien t'entourer.»

«Si tu as joué, tu as un certain bagage qui peut être pertinent, mais si tu n'a pas joué, tu as d'autres expériences qui peuvent être tout aussi pertinentes.»

Et pourquoi pas une coupe Stanley à sa première année en tant que DG?

«C'est l'objectif pour nous chaque année.»