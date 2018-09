Ces grands joueurs qui n'ont jamais été capitaines dans la LNH

Agence QMI 28-09-2018 | 15h36

Certains joueurs qui ont marqué l'histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) n'ont, étonnamment, jamais porté le «C» sur leur chandail. Voici 9 de ces hockeyeurs remarquables qui, pour une raison ou une autre, ont dû passer leur tour.

1- Bobby Orr

Souvent cité comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps dans la LNH, Bobby Orr n'a jamais porté le C au cours de ses neuf saisons complètes avec les Bruins de Boston. Les Blackhawks de Chicago, avec qui il a terminé sa carrière deux ans plus tard, ne lui ont pas offert ce privilège non plus. Des problèmes récurrents au genou, qui ont nécessité plusieurs opérations et de longues absences tout au long de sa carrière, ont sans doute empêché Orr de remplir ce rôle, qu'il aurait toutefois amplement mérité.

2- Guy Lafleur

Un des joueurs les plus populaires de son époque chez le Canadien de Montréal, Guy Lafleur n'a jamais eu l'honneur d'en être le capitaine. Meilleur pointeur de tous les temps chez le Tricolore, Lafleur a évolué aux côtés de nombreux leaders, tels Henri Richard, Yvan Cournoyer, Serge Savard et Bob Gainey, qui lui ont tous été préférés comme capitaine.

3- Mike Bossy

Le prolifique attaquant, qui a marqué plus de 50 buts lors de neuf de ses 10 saisons dans la LNH, a connu l'âge d'or des Islanders de New York. Il a d'ailleurs passé toute sa carrière avec la formation new-yorkaise. À son arrivée, le titre de capitaine appartenait déjà à Clark Gillies. Il a ensuite été attribué à un autre pilier de l'équipe, Denis Potvin. En raison de problèmes de dos, Bossy s'est retiré avant d'hériter du «C».

4- Frank Mahovlich

En près de 20 ans dans la LNH, Frank Mahovlich a marqué 1100 points. Lors de ses passages avec les Maple Leafs de Toronto, les Red Wings de Detroit et le Canadien, l'opportunité de devenir capitaine ne s'est jamais présentée à lui. D'autres grosses pointures ont chaussé les souliers à sa place. Ce fut le cas de George Armstrong à Toronto, d'Alex Delvecchio à Detroit ainsi que de Jean Béliveau et d'Henri Richard à Montréal.

5- Pavel Datsyuk

Un des meilleurs joueurs russes à avoir évolué dans la LNH, l'attaquant a disputé 14 saisons avec les Red Wings où il a longtemps eu Steve Yzerman comme capitaine. Lorsque celui-ci a pris sa retraite, Henrik Zetterberg lui a été préféré pour le poste.

6- Paul Coffey

Deuxième meilleur marqueur de tous les temps parmi les défenseurs de la LNH, Paul Coffey n'a jamais été capitaine d'une équipe dans la ligue nationale. Il a toutefois partagé le titre avec John Cullen et Randy Hillier avec les Penguins lors de la saison 1990-91. Coffey a évolué aux côtés de Wayne Gretzky à Edmonton, de Mario Lemieux à Pittsburgh et d'Yzerman à Detroit, ce qui a considérablement diminué ses chances d'être choisi pour remplir ce rôle.

7- Jari Kurri

Deuxième meilleur marqueur finlandais dans l'histoire de la LNH, Jari Kurri a fait la pluie et le beau temps avec Gretzky à Edmonton pendant les grandes années des Oilers. Malgré son immense talent, l'attaquant a évolué dans l'ombre de Gretzky et aussi de Mark Messier. Kurri, qui a remporté cinq fois la coupe Stanley, n'en demeure pas moins un des 100 meilleurs joueurs de tous les temps dans la LNH.

8- Bobby Hull

Malgré ses 15 saisons avec les Blackhawks, ses cinq campagnes de plus de 50 buts et sa conquête de la coupe Stanley en 1961, jamais Bobby Hull n'a eu l'honneur de porter le «C». Même dans l'Association mondiale de hockey, où il a été la première super-vedette, Hull n'a pas assumé les fonctions de capitaine avec les Jets de Winnipeg. Cela ne l'a pas empêché de fracasser une multitude de records avec les deux formations.

9- Evgeni Malkin

Seul joueur toujours actif dans ce palmarès, Evgeni Malkin n'est pas capitaine pour une seule raison. Ayant seulement un an de différence avec Sidney Crosby, ses chances d'obtenir le titre sont assez minces. Malkin a toutefois démontré ses qualités de meneur à de nombreuses reprises dans les dernières années, notamment en l'absence de Crosby.