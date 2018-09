Pools de hockey : 10 «compagnons» à considérer

Agence QMI 27-09-2018 | 13h38

Sélectionner un joueur dans un pool de hockey selon le simple principe que l'athlète pourrait compter sur d'excellents compagnons de trio est audacieux. Si les «lignes» peuvent être modifiées à tout moment, il n'est pas dit qu'un attaquant évoluant sur une excellente unité offensive sera également employé sur le jeu de puissance. Parfois, un tel choix attirera les moqueries des autres «poolers», mais il pourrait aussi s'avérer très payant.

Voici une liste de 10 joueurs qui, sans être de grandes vedettes, risquent d'être bien entourés en vue de la prochaine saison:

1 - J.T. Miller

Déjà bien établi dans la Ligue nationale de hockey (LNH), J.T. Miller est appelé à compléter un trio avec Steven Stamkos et Nikita Kucherov chez le Lightning. Ayant été échangé à Tampa par les Rangers de New York durant la dernière campagne, Miller a obtenu 18 points en 19 matchs avec le club floridien.

2 - Travis Konecny

Âgé de 21 ans, Travis Konecny prend du galon chez les Flyers de Philadelphie. Il devrait surpasser sa récolte de 47 points, dont 24 buts, de la saison dernière. Konecny pourrait être utilisé sur le flanc droit avec Claude Giroux et Sean Couturier.

3 - Elias Lindholm

Son passage des Hurricanes de la Caroline aux Flames de Calgary pourrait donner un nouveau souffle à l'attaquant Elias Lindholm. Il risque d'ailleurs de se retrouver sur le premier trio avec Sean Monahan et Johnny Gaudreau. Ça promet!

4 - Zach Hyman

Parfois utilisé avec John Tavares et Mitchell Marner durant le calendrier préparatoire, le joueur des Maple Leafs pourrait s'avérer une belle surprise. L'attaquant avait inscrit 40 points en 82 matchs avec Toronto, la saison dernière.

5 - Anthony Beauvillier

Le Québécois Anthony Beauvillier montre une belle chimie avec Mathew Barzal et Jordan Eberle. Ces trois joueurs pourraient faire des flammèches chez les Islanders de New York. Cela permettrait de combler un peu le départ de John Tavares.

6 - Richard Panik

Le Slovaque Richard Panik a inscrit 19 points en 35 matchs après la transaction l'ayant fait passer aux Coyotes de l'Arizona, la saison dernière. Il pourrait compléter un trio avec Derek Stepan et le jeune Clayton Keller.

7 - Jesper Bratt

Le jeune Suédois Jesper Bratt a récolté 35 points en 74 matchs à sa première campagne dans la LNH, chez les Devils du New Jersey, en 2017-2018. Maintenant âgé de 20 ans, on l'imagine sur un trio complété par Nico Hischier et Taylor Hall.

8 - Ty Rattie

L'attaquant Ty Rattie en met plein la vue avec Connor McDavid et Ryan Nugent-Hopkins lors du calendrier préparatoire des Oilers d'Edmonton. Ça va durer? Bonne question. La saison dernière, Rattie avait aussi profité de la présence de McDavid pour inscrire neuf points, dont cinq buts, en 14 matchs.

9 - Tom Wilson

Il faut être un grand optimiste pour choisir Tom Wilson dans un pool de hockey. Mais sait-on jamais? Il a récemment été utilisé à l'aile droite aux côtés d'Evgeny Kuznetsov et Alexander Ovechkin chez les Capitals de Washington.

10 - Daniel Sprong

À la recherche d'un coup fumant? Daniel Sprong pourrait être votre homme, si et seulement s'il conserve sa place sur le premier trio des Penguins de Pittsburgh en compagnie de Sidney Crosby et de Jake Guentzel. Un choix très risqué!