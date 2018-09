Sidney Crosby est toujours aussi motivé

Agence QMI 24-09-2018 | 09h47

L'été de Sidney Crosby a été plus long que ceux des saisons précédentes. Si le capitaine des Penguins de Pittsburgh a remporté la coupe Stanley en 2016 et 2017, lui et ses coéquipiers ont été éliminés au deuxième tour des dernières séries par les éventuels champions, les Capitals de Washington. Mais le numéro 87 reste affamé.

«En ayant perdu lors de la dernière campagne, tu veux prouver quelque chose», a souligné aux médias Crosby, mercredi, après un entraînement informel avec ses coéquipiers.

«Il y a toujours ce sentiment d'urgence, mais physiquement et psychologiquement, tu es un peu plus reposé.»

Malgré une élimination précoce, il est heureux que la direction n'ait pas décidé d'entreprendre un virage à 180 degrés.

«Il y a eu beaucoup de rebondissements l'an dernier, donc voir des visages familiers est une bonne chose, a mentionné Crosby, qui a pris le temps de voyager en Europe cet été. C'est difficile de nos jours de garder la composition d'une équipe. Plus tu es en mesure de faire ça, mieux c'est.»

Évidemment, l'attaquant ne vise que la coupe Stanley la saison prochaine et aimerait imiter ce que les Capitals ont accompli l'année dernière.

«Tu penses de la même façon, a-t-il continué. C'est l'équipe [NDLR : les Capitals] qui t'a battu et c'est dans cette position que tu veux te retrouver.

«Que tu aies gagné ou perdu, tu as toujours quelque chose à prouver lorsque tu amorces une nouvelle saison. Les joueurs sont motivés par plusieurs choses. Mais pour nous, cette motivation est facile à trouver.»

Crosby a amassé 89 points, dont 29 buts, en 82 matchs en 2017-2018, tout en ajoutant 21 points en 12 duels éliminatoires.

On vous suggère