Pools de hockey : sept joueurs qui ont terminé en force

Agence QMI 20-09-2018 | 12h51

En jetant un oeil sur les joueurs qui ont terminé la saison 2017-2018 de la Ligue nationale de hockey (LNH) en force, certains «poolers» pourraient obtenir un avantage considérable sur les autres participants.

Encore faut-il que les athlètes en question poursuivent sur leur lancée.

Evgenii Dadonov, Panthers de la Floride

Ayant effectué un retour remarqué dans la LNH la saison dernière, le Russe Evgenii Dadonov était particulièrement à l'aise durant la seconde moitié de la saison. L'attaquant des Panthers a récolté 34 points lors des 30 dernières parties. Dadonov a ainsi conclu la campagne avec 65 points en 74 matchs.

J.T. Miller, Lightning de Tampa Bay

Une fois échangé au Lightning, l'attaquant J.T. Miller a connu une fin de saison productive, ayant amassé 18 points en 19 matchs avec sa nouvelle formation. L'ancien des Rangers de New York pourrait continuer de surprendre, d'autant plus s'il est utilisé sur un trio complété par Steven Stamkos et Nikita Kucherov.

Artemi Panarin, Blue Jackets de Columbus

Avec un total de 82 points en 81 matchs lors de la récente saison, le Russe Artemi Panarin représente inévitablement un choix judicieux. Or, l'attaquant des Blue Jackets de Columbus a conclu la campagne en récoltant 18 points à ses huit dernières rencontres. Pourrait-il terminer parmi les 10 meilleurs pointeurs de la prochaine saison? Loin d'être impossible.

Jake DeBrusk, Bruins de Boston

Davantage utilisé en fin de saison, l'attaquant des Bruins Jake Debrusk a totalisé 12 points en neuf matchs lors d'une certaine période, de février à mars. Après avoir conclu sa première saison avec 43 points en 70 matchs, le jeune homme de 21 ans pourrait faire encore mieux. Il connaît d'ailleurs du succès au cours du présent calendrier préparatoire.

Seth Jones, Blue Jackets de Columbus

Le défenseur Seth Jones compte parmi les joueurs les plus productifs à la ligne bleue. S'il sera choisi assez rapidement dans tous les pools de hockey obligeant la sélection d'un certain nombre de défenseurs, il pourrait être pertinent de le classer un peu plus haut sur votre liste. Jones a inscrit 16 points lors des 11 derniers matchs de la saison 2017-2018.

Clayton Keller, Coyotes de l'Arizona

Lors des 15 derniers matchs de la récente saison, il y a seulement deux parties où Clayton Keller n'a pas noirci la feuille de pointage pour les Coyotes de l'Arizona. L'attaquant a totalisé 17 points pendant cette séquence. Keller a terminé sa première campagne dans la LNH avec 65 points en 82 rencontres.

Matt Duchene, Sénateurs d'Ottawa

Si les Sénateurs semblent à la dérive, Matt Duchene demeure un joueur très talentueux. Il l'a encore prouvé vers la fin de la saison 2017-2018, cumulant 16 points lors des 15 derniers matchs. Mais oserez-vous le prendre dans votre pool?

Mention honorable

Jake Guentzel, Penguins de Pittsburgh

En se retrouvant sur le même trio que Sidney Crosby, l'attaquant Jake Guentzel peut être dangereusement productif. On l'a surtout constaté durant les récentes séries éliminatoires quand Guentzel a totalisé 21 points en 12 rencontres. Il pourrait être un bon choix tardif dans votre pool, puisqu'il a obtenu 48 points en 82 matchs durant la saison régulière.