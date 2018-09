LNH : un premier officiel à temps plein originaire de l'extérieur de l'Amérique du Nord

Agence QMI 18-09-2018 | 15h51

Le nom de Libor Suchanek n'est pas très connu des amateurs de hockey, mais ceux-ci vont l'entendre régulièrement à compter de cette saison, car il est devenu le premier homme originaire de l'extérieur de l'Amérique du Nord à obtenir le statut d'officiel à temps plein dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le Tchèque de 29 ans avait précédemment un contrat lui permettant de superviser une quarantaine de matchs de la LNH et autant de la Ligue américaine (LAH). Pourtant, il n'avait nullement envisagé une carrière au sein du circuit Bettman. Le juge de lignes avait prévu travailler dans la ligue élite de son pays, tout en supervisant certaines rencontres de tournois internationaux. Et il aurait pu continuer d'exploiter ses talents d'ingénieur mécanique.

Cependant, à la suite de l'appel de la LNH, il a enfilé l'uniforme rayé huit fois en parties hors-concours et 37 autres fois pour des matchs réguliers. Il a aussi été au poste pour 44 joutes de la LAH pendant le dernier calendrier régulier, sans compter les séries éliminatoires de la Coupe Calder.

«J'étais nerveux, a-t-il admis au site NHL.com. Comment allais-je maîtriser la meilleure ligue au monde? Allais-je être suffisamment bon? Pourrais-je obtenir le respect des joueurs?»

«Mais on l'a accepté tout de suite, a ajouté le directeur du recrutement et du développement des officiels de la LNH, Al Kimmel. Tous les membres de notre personnel l'avaient vu à l'oeuvre et nous étions satisfaits. [...] Il a bien cadré dans notre groupe et tous nos gars l'ont intégré. Il mise aussi sur d'excellentes habiletés sur la glace.»

Tâche moins compliquée

Justement, Suchanek a brisé la glace en 2017-2018 et a rapidement appris la façon de faire en sol nord-américain. L'adaptation maintenant complétée, Suchanek aura plus de facilité à composer avec le hockey de la LNH.

«Je sais à quoi m'attendre, a-t-il dit, toujours à NHL.com. Ainsi, je suis plus calme. Ce sera plus facile quand la saison commencera. Lorsque je suis arrivé ici il y a un an, j'ai rencontré quelque 80 nouveaux visages et c'était compliqué de juste me rappeler leurs noms. Les gars en Amérique du Nord regardent chaque match à chaque soir et moi, en Europe, peut-être un par semaine. Donc, je ne connaissais pas les joueurs, les officiels de la LNH. Ce fut difficile.»

Parmi les défis à relever, il y a certes celui de la langue. Suchanek parle un bon anglais et essaie de l'utiliser sur la patinoire même quand des compatriotes l'interpellent.

«Certains savaient que je venais de la République tchèque, mais on se dit seulement bonjour avant les matchs, car ils doivent se concentrer sur la rencontre et c'est la même chose pour moi, a-t-il émis. Par contre, quelques-uns ont été surpris de savoir qu'il y avait un juge de lignes tchèque.»