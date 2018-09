David Desharnais trouve ses repères dans la KHL

Agence QMI 17-09-2018 | 15h14

Après une arrivée compliquée en Russie, le hockeyeur québécois David Desharnais est enfin à l'aise dans la Ligue continentale de hockey (KHL), où il évolue depuis quelques semaines avec l'Avangard d'Omsk, sous les ordres de son compatriote Bob Hartley.

Libéré sans avertissement par le Lokomotiv de Yaroslavl à la fin août après avoir signé un contrat avec cette équipe en mai, l'ancien du Canadien de Montréal a su rebondir dans un contexte qui lui est de toute façon plus favorable.

"C'était un peu rocambolesque, tout s'est placé, mais je dirais que ça n'a pas été ce que j'envisageais, a-t-il expliqué, lundi, en entrevue à TVA Sports. Dans la vie, on n'a pas toujours ce que l'on veut, mais je suis content de maintenant pouvoir penser au hockey."

Auteur de deux mentions d'aide depuis le début de la saison en KHL, Desharnais apprécie beaucoup la présence de visages connus autour de lui en Hartley et Maxime Talbot.

"Ça va super bien, c'est sûr que d'avoir un coach qui parle la langue c'est toujours un avantage, a-t-il souligné. On se parle en Québécois, les pratiques sont en anglais et Max m'aide beaucoup aussi. C'est un gars qui s'adapte toujours bien à une équipe, c'est un leader et il rend la transition plus facile. Quand j'ai signé dans la KHL, je voulais jouer avec Max, avoir quelqu'un que je connaissais dans l'équipe."

Cela dit, d'autres connaissances sont arrivées récemment avec l'équipe, dont son ancien coéquipier Alexei Emelin, ainsi que Kris Versteeg et Cody Franson.

"Juste d'avoir des gars qui ont joué dans la Ligue nationale, qui vivent tous la même chose en même temps, ça aide", a-t-il illustré.

Desharnais a également commenté la transaction qui a fait passer son ami Max Pacioretty du Tricolore aux Golden Knights de Vegas, la semaine dernière, se disant heureux pour les deux parties impliquées.

Il n'a pas encore parlé au hockeyeur américain depuis que ce dernier est parti pour le Nevada.