Blessé dans sa cuisine, Victor Rask a été opéré

Agence QMI 13-09-2018 | 14h35

L'attaquant des Hurricanes de la Caroline Victor Rask sera absent du jeu pour une durée indéterminée après avoir été opéré jeudi pour traiter une blessure à la main droite subie en coupant de la nourriture à l'intérieur de sa cuisine.

Son équipe a précisé que le joueur de 25 ans avait été touché l'annulaire et l'auriculaire. Le Suédois a disputé quatre saisons dans la Ligue nationale de hockey et en 2017-2018, il a totalisé 14 buts et 17 mentions d'aide pour 31 points en 71 matchs, tout en conservant un différentiel de 0.

Rask a été un choix de deuxième tour, le 42e en tout, des Hurricanes au repêchage de 2011.