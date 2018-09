John Tavares a d'abord pensé à lui

Agence QMI 07-09-2018 | 17h08

Maintenant avec les Maple Leafs de Toronto, l'attaquant John Tavares se prépare pour la nouvelle saison et il ose croire que les partisans des Islanders de New York sauront lui pardonner le fait d'avoir choisi de poursuivre sa carrière sous d'autres cieux.

«Je ne crois pas que tout le monde appuie la décision, a logiquement reconnu Tavares, vendredi, dans une entrevue accordée au réseau NBC dans le cadre de l'événement NHL Player Media Tour tenu à Chicago. En bout de ligne, j'ai fait ce qui me semblait le mieux pour moi.»

Tavares reconnaît que l'organisation des Islanders l'a aidé à devenir le joueur et la personne qu'il est aujourd'hui. Jamais il ne reniera l'équipe avec laquelle il a disputé ses neuf premières saisons dans la Ligue nationale de hockey.

«J'aurais souhaité être en mesure de faire un meilleur travail pour mener l'équipe au succès», a toutefois exprimé l'attaquant de 27 ans.

Tavares risque effectivement de connaître plus de succès avec la formation torontoise au cours des prochaines années. Une conquête de la Coupe Stanley semble même possible avec les Maple Leafs.

«Je pense que John est définitivement un gros morceau ajouté, a commenté son nouveau coéquipier Auston Matthews, également présent à Chicago. Tu regardes l'équipe et il y a beaucoup de profondeur. Nous avons tous les outils pour gagner, mais c'est difficile à savoir tant et aussi longtemps que tous ces outils ne sont pas mis ensemble. Il faut jouer en équipe et une fois que les éliminatoires débutent, c'est là le plus important.»