Seattle : pas de vote le 2 octobre

Agence QMI 06-09-2018 | 13h26

L'adjoint au commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH), Bill Daly, a indiqué jeudi que le bureau des gouverneurs du circuit ne votera pas sur une expansion au terme de la présentation du groupe souhaitant amener une équipe à Seattle, le 2 octobre.

«Je pense que tout le monde assume que nous serions prêts à accorder une concession à Seattle. Par contre, il y a une différence entre dire cela et procéder au vote dès maintenant», a-t-il affirmé au magazine «Sports Illustrated».

D'ailleurs, certains observateurs croient que la LNH pourrait attendre la campagne 2021-2022 avant de laisser une formation de Seattle effectuer ses premiers coups de patin. La menace d'un lock-out au cours de la saison précédente expliquerait cet échéancier retardé aux yeux de plusieurs gens du milieu du hockey.

En septembre 2019, les parties patronale et syndicale pourront se prévaloir d'une option permettant de renoncer à la convention collective et si aucune entente n'est conclue un an plus tard, un conflit de travail risque d'être déclenché.

Mercredi, la Ville de Seattle et l'Oak View Group se sont entendus sur la construction d'un nouvel aréna.