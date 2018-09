Matt Duchene aimerait rester à Ottawa longtemps

Agence QMI 04-09-2018 | 15h45

L'attaquant des Sénateurs d'Ottawa Matt Duchene a mentionné mardi qu'il souhaite signer une entente à long terme avec cette équipe.

Acquis de l'Avalanche du Colorado le 5 novembre 2017, le patineur de 27 ans pourrait profiter de l'autonomie complète le 1er juillet 2019. Il complétera la saison prochaine un pacte de cinq ans et de 30 millions $. Malgré les ennuis de la formation ontarienne et les prédictions défavorables dont elle fait l'objet, l'Ontarien semble se plaire dans la capitale fédérale et n'est nullement préoccupé par sa situation contractuelle.

«Je me soucie uniquement de la façon que je commencerai le calendrier. Honnêtement, je n'y ai pas pensé [aux négociations], je suis excité de retrouver les gars, a-t-il indiqué aux médias. Je ne veux pas trop entrer dans les détails. J'ai parlé au directeur général Pierre [Dorion] cet été à propos de certaines choses. Il est un homme extraordinaire qui travaille fort.»

«J'aimerais que ça fonctionne, puisque je suis à trois heures de la maison, dans une ville canadienne où je me sens bien», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le joueur d'avant refuse de se laisser abattre par les observateurs ne voyant pas les Sénateurs en séries le printemps prochain.

«Nous avons un bon groupe et je crois qu'on peut bien commencer. Les gens nous écartent déjà de la course, mais nous possédons beaucoup de talent et plusieurs de nos joueurs sont prêts à se serrer les coudes», a-t-il dit.

Duchene a totalisé 27 buts et 32 mentions d'aide pour 59 points en 82 rencontres durant la dernière campagne.