Martin Brodeur retrouve les Devils

Agence QMI 29-08-2018 | 17h13

Après avoir quitté l'organisation des Blues de St. Louis mardi, Martin Brodeur rentre au bercail. L'ancien gardien deviendra effectivement le nouveau vice-président du développement des affaires des Devils du New Jersey.

Le Québécois aura comme rôle de développer de nouvelles occasions d'affaires pour l'organisation.

«C'est extraordinaire de revenir à la maison, au New Jersey, a-t-il affirmé au site de l'équipe. Il s'agit d'une occasion unique qui me permettra de mettre à profit mes contacts au sein de la communauté d'affaires et d'attaquer de nouveaux défis professionnels.»

«J'ai eu la chance de travailler dans tous les domaines du monde du hockey et j'ai un intérêt particulier pour les affaires», a-t-il ajouté.

Journée spéciale

Brodeur n'était pas le seul à se réjouir de son retour au sein de l'organisation qui l'a repêché au premier tour en 1990.

«C'est une journée spéciale pour tout le monde, a indiqué le directeur général des Devils, Ray Shero. Nous sommes très heureux de retrouver "Marty". J'ai dit la saison dernière que nous étions dans une période excitante pour être des partisans des Devils. Cela est encore plus vrai aujourd'hui.»

Le président de l'équipe, Hugh Weber, croit lui aussi que le retour de Brodeur aura un impact majeur sur les Devils.

«Cette organisation a été construite pendant des décennies autour de la quête d'excellence de "Marty". Sa présence quotidienne avec nous sera importante pour nos partisans, pour nos partenaires et pour la communauté.»

Brodeur a passé plus de 20 saisons devant le filet de la formation du New Jersey, remportant trois fois la Coupe Stanley, soit en 1995, 2000 et 2003.

Le Québécois avait ensuite fait un bref passage dans l'uniforme des Blues avant de prendre sa retraite. Il était toutefois demeuré associé avec cette équipe.

Brodeur a occupé différents postes chez les Blues, dont celui d'assistant au directeur général.