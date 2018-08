Darnell Nurse a confiance de signer avant le camp

Agence QMI 28-08-2018 | 12h00

Le défenseur des Oilers d'Edmonton Darnell Nurse s'attend à conclure une nouvelle entente avec son équipe d'ici le début du prochain camp d'entraînement.

Joueur autonome avec compensation, le patineur de 23 ans a complété un contrat de trois ans d'une valeur totale de 5,325 millions $ durant la dernière campagne. Il ne semble pas trop préoccupé par la présente situation, préférant se concentrer sur sa préparation des semaines à venir.

«À un certain moment, ça va se régler, mais je suis seulement excité de commencer une nouvelle saison, a-t-il déclaré à la chaîne radiophonique SiriusXM NHL Network, lundi. Je sais que je vais lacer mes patins avec les gars un jour ou l'autre. J'ai confiance que ce sera signé avant le camp.»

«La grande question, c'est : pourquoi n'est-ce pas réglé? Mais je ne suis pas le premier à passer par là et il y a beaucoup de joueurs qui ont vécu cela. Je ne suis pas le seul actuellement sans contrat», a-t-il ajouté.

Nurse souhaite d'ailleurs tirer des leçons des récentes semaines.

«Je ne suis pas en mode panique, c'est pour cela qu'on embauche des agents. Ils travaillent pour moi. Je suis un homme aimant s'impliquer, mais présentement, c'est davantage une étape d'apprentissage. J'assimile beaucoup de connaissances au plan contractuel et aussi à propos des à-côtés de cela.»

Un atout important

Aux yeux du capitaine des Oilers, Connor McDavid, le club albertain peut difficilement se passer de Nurse, qui continue d'acquérir de l'expérience au sein du circuit Bettman.

«Il faut s'attendre à ce qu'il assume un rôle important. L'an dernier, il a constitué une grosse part de notre formation en raison des blessures et son jeu s'est amélioré, a affirmé l'attaquant. Vous l'avez vu éclore offensivement et défensivement. Je crois que ses performances ne feront que progresser.»

En 2017-2018, le septième choix au total du repêchage 2013 de la Ligue nationale de hockey a amassé six buts et 20 mentions d'aide pour 26 points en 82 rencontres, tout en conservant un différentiel de +15 et en écopant de 67 minutes de punition.