LNH : joueurs d'élite ou saison d'exception?

Agence QMI 15-08-2018 | 16h07

Après une bonne dernière campagne dans la Ligue nationale de hockey (LNH), plusieurs joueurs devront à nouveau tirer leur épingle du jeu en 2018-2019 pour démontrer de façon claire qu'ils appartiennent véritablement à l'élite de la LNH.

Dans une ligue où, historiquement, les feux de paille sont plutôt nombreux, la constance demeure la meilleure façon, pour un athlète de la LNH, de faire taire ses dénigreurs.

Voici donc 10 joueurs qui devront, dès l'an prochain, performer à la hauteur des attentes. Attentes qu'ils ont, sans le vouloir, eux-mêmes instaurées.

William Karlsson

Le numéro 71 des Golden Knights de Vegas a carrément explosé l'an dernier avec une impressionnante récolte de 43 buts et 78 points en 82 matchs. Ces chiffres en ont surpris plusieurs. Après tout, le Suédois n'avait jamais dépassé le cap des... neuf filets (en 2015-2016) depuis le début de sa carrière.

Toutefois, comme le veut le dicton, une saison ne fait pas une carrière et l'attaquant, qui vient de signer une nouvelle entente d'un an et de 5,25 millions $, devra à coup sûr être de nouveau dominant cette année. Son entraîneur, Gerard Gallant, espère fort probablement la même chose.

Sean Couturier

L'attaquant de 26 ans des Flyers de Philadelphie a été, en 2017-2018, sensationnel de la première à la dernière journée : 30 buts, 70 points, des séries éliminatoires solides malgré une blessure, efficace autant sur les unités spéciales qu'au cercle des mises en jeu, le joueur de 6 pi et 3 po peut dire mission accomplie... pour l'instant, du moins.

Une nouvelle saison approche à grands pas et Couturier voudra assurément demeurer un atout offensif pour son club. Le potentiel est là, c'est évident. Après tout, il avait quand même inscrit 96 points à deux reprises dans la LHJMQ.

Mikko Rantanen

Une révélation l'an dernier. Plusieurs attribuent ses succès au fait qu'il était jumelé à Nathan Mackinnon, mais reste qu'il les a inscrits, ces 84 points en 81 matchs.

L'attaquant format géant de l'Avalanche du Colorado, âgé de 22 ans, a tout pour réussir dans la grosse ligue. Mobile, habile passeur et responsable, il aura comme principal mandat l'an prochain de demeurer constant. Est-il davantage un joueur de 84 points ou de 38 points (2016-2017)? Lui seul détient la réponse à cette question.

Mathew Barzal

En voilà un qui a de «grands patins» à chausser. Avec le départ de John Tavares, c'est justement lui, Mathew Barzal, qui aura le mandat de piloter le centre du premier trio des Islanders de New York. L'ancien des Thunderbirds de Seattle a connu l'an dernier une première saison exceptionnelle.

Au-delà de ses 85 points en 82 matchs, c'est aussi par son sens de l'initiative, sa fougue et son leadership qu'il s'est distingué. Cependant, tout cela a été accompli dans l'ombre de son ancien capitaine. Voyons voir maintenant ce qu'il pourra livrer alors que tous les projecteurs seront braqués sur lui.

Brayden Point

Trente-deux buts, 66 points : voilà une saison très satisfaisante pour l'attaquant de 22 ans. Ceux qui doivent s'en frotter les mains, outre les partisans du Lightning de Tampa Bay, bien sûr, ce sont les dirigeants de l'équipe. Empochant seulement 742 500 $, Brayden Point a représenté, l'an dernier, une belle aubaine à travers la ligue.

Évidemment, le jeune joueur de centre doit maintenant démontrer qu'il peut produire à cette cadence pendant plus d'une saison. Si John Cooper décide de le jumeler à nouveau à Tyler Jonhson et Ondrej Palat, il aura toutes les chances de son côté.

Yanni Gourde

Parvenant à percer la formation d'une équipe de la LNH sur le tard, le Québécois de 27 ans s'est assuré de laisser sa marque lorsqu'il a eu sa chance. Utilisé surtout sur le troisième trio du Lightning, l'ancien des Tigres de Victoriaville en a fait mal paraître plusieurs grâce à sa vitesse. Il aura finalement conclu la campagne 2017-2018 avec 64 points en 82 matchs.

Demeurera-t-il un rouage offensif important la saison prochaine dans une équipe où la compétition à l'interne est forte au possible? À suivre.

Evgeny Dadonov

À ses premiers matchs dans la LNH depuis la saison 2011-2012, le Russe s'est rapidement imposé chez les Panthers de la Floride. Ses 65 points lui ont d'ailleurs conféré le 49e rang des pointeurs de la ligue.

A-t-il le talent pour demeurer parmi l'élite de la LNH? Assurément. Le fera-t-il? Ça, c'est une autre histoire. Après tout, il ne serait pas le premier à s'éteindre après une bonne saison.

Jason Zucker

À l'image de son équipe, le Wild du Minnesota, l'attaquant américain s'est distingué l'an dernier. Il a franchi le cap des 30 buts pour la première fois de sa carrière (33), en plus d'inscrire un total de 64 points.

Pendant que les Mikko Koivu et Eric Staal sont toujours efficaces, mais vieillissants, l'équipe aura assurément besoin de plusieurs autres bonnes saisons de la part de Jason Zucker. À lui maintenant de prouver qu'il peut se maintenir parmi les bons attaquants de la LNH.

Brock Boeser

Quelle saison il connaissait avant d'être blessé au dos! Longtemps meneur parmi les recrues au chapitre des buts et des points, le numéro 6 des Canucks de Vancouver a vu sa saison se terminer le 6 mars dernier après avoir reçu une dure mise en échec de Cal Clutterbuck.

Maintenant rétabli à 100 %, l'attaquant au tir des poignets dévastateur aura l'an prochain toute la latitude pour démontrer que ses 29 buts et ses 55 points n'étaient pas le fruit du hasard. Les jumeaux Sedin désormais retraités, l'entraîneur-chef Travis Green confiera la destinée du club entre les mains de ses jeunes joueurs. Brock Boeser sera-t-il la prochaine tête d'affiche des Canucks?

Sebastian Aho

Dans une équipe comme celle des Hurricanes de la Caroline où le coeur de l'attaque est principalement constitué de jeunes joueurs, les dirigeants ne souhaitent qu'une chose : que leurs principaux éléments soient constants. Ce sera d'ailleurs le défi de Sebastian Aho, qui a brillé l'an dernier avec une récolte de 65 points.

L'occasion sera belle pour le Finlandais de prouver qu'il peut rivaliser sur une longue période avec les meilleurs joueurs du circuit. Après plusieurs années de vaches maigres en Caroline, l'avenir s'annonce, bien heureusement, très prometteur.