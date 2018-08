Predators de Nashville: Ryan Ellis beaucoup plus riche

Agence QMI 14-08-2018 | 12h30

Le défenseur des Predators de Nashville Ryan Ellis a signé une prolongation de contrat de huit ans et de 50 millions $, mardi.

Ellis, 27 ans, écoulera la dernière année de son entente précédente de cinq ans. Par la suite, il touchera en moyenne 6,25 millions $ par campagne. Aucune clause de non-mouvement ou de non-échange n'est inclue dans le contrat, selon le réseau TSN. De plus, le hockeyeur touchera un boni à la signature de 7 millions $ le 1er juillet 2019.

«Ryan est une immense partie de notre formation sur la patinoire et à l'extérieur. Nous sommes heureux de voir que son leadership restera à l'intérieur de notre vestiaire pour longtemps, a commenté dans un communiqué le directeur général des Predators, David Poile. Nous avons parlé de l'importance de conserver intact le noyau de ce groupe et cette signature nous aidera à continuer de batailler pour une coupe Stanley. Ryan arrive dans les meilleures années de sa carrière et il est l'une des raisons pour lesquelles nous croyons que ce club a une chance de gagner un championnat.»

L'arrière a établi un sommet personnel avec 23 mentions d'aide en 2017-2018, lui qui a été limité à 44 rencontres par une opération au genou gauche subie pendant la saison morte. Il a touché la cible neuf fois pour 32 points, tout en conservant un différentiel de +26.

Le vétéran a ajouté cinq aides en 13 parties éliminatoires. À vie dans la Ligue nationale, le 11e choix au total du repêchage 2009 a amassé 173 points, dont 55 filets, en 396 duels du calendrier régulier.