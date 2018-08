Un deuxième trio renouvelé pour les Golden Knight

Agence QMI 12-08-2018 | 14h49

Bien qu'ils aient atteint la finale de la Coupe Stanley à leur première saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH), les Golden Knights de Vegas voulaient s'améliorer pour la prochaine campagne. Ils ont ainsi décidé de remodeler complètement leur deuxième trio.

Laissant les attaquants James Neal et David Perron filer sur le marché des joueurs autonomes, le directeur général George McPhee a ajouté le joueur de centre Paul Stastny à son groupe. Ce dernier devrait damer le pion à Erik Haula à titre de pivot du deuxième trio.

Derrière ces changements se cache une volonté d'envoyer sur la glace des joueurs plus efficaces dans leur propre zone.

«Je crois que Haula a fait un travail formidable l'année dernière et nous l'aimons beaucoup, a dit le DG à la chaîne radiophonique Fox Sports 1340. Nous avons apporté des changements au deuxième trio puisque selon la norme, il n'était pas assez efficace en défensive. Il était productif, mais le nombre de buts accordés par 60 minutes n'était pas bon. Nous étions en fait dernier à ce chapitre parmi toutes les deuxièmes unités.»

Stastny pourrait donc apporter une piste de solution, mais McPhee s'est bien gardé de faire des prédictions sur la composition de ce trio. «Notre travail est de trouver des joueurs pour les entraîneurs et ils décident qui joue où», a-t-il expliqué.

Stastny a disputé les derniers moments de la plus récente campagne avec les Jets de Winnipeg après avoir été acquis des Blues de St. Louis. Il a récolté six buts et 15 points en 17 rencontres éliminatoires, avant de voir les Golden Knights avoir le dessus en finale de l'Ouest.

Le fils de Peter Stastny a amassé 53 points en 82 matchs lors de la saison régulière. Haula a pour sa part montré la meilleure production de sa carrière avec 29 filets et 55 points en 76 duels après avoir été sélectionné au repêchage d'expansion. Il a toutefois montré un différentiel de -16.

McPhee a par ailleurs indiqué que les négociations avec le défenseur Shea Theodore se poursuivaient. L'arrière de 23 ans est le seul joueur de l'équipe sans contrat pour la prochaine saison.