Brad Richards rend hommage à Martin St-Louis

Agence QMI 05-08-2018 | 18h30

Brad Richards a rendu hommage dimanche à son ancien coéquipier chez le Lightning de Tampa Bay, le Québécois Martin St-Louis, qui sera intronisé au Temple de la renommée du hockey.

Les deux hommes ont notamment uni leurs forces lors de la saison 2003-2004, lorsque le club a remporté la coupe Stanley.

«Comme joueur de hockey et comme partisans, je crois qu'il y a peu de gens qui méritent plus cet honneur que Martin St-Louis, a dit Richards, selon des propos rapportés par le Lightning. Martin aimait réellement le sport et il apportait toujours la même passion toutes les fois qu'il sautait sur la glace. C'était un plaisir de jouer et de gagner avec lui.»

St-Louis a porté les couleurs des Flames de Calgary, du Lightning et des Rangers de New York au cours de sa carrière. Il a cumulé 391 buts et 1033 points en 1134 affrontements, ajoutant 90 points en séries éliminatoires.

Il a également reçu trois fois le trophée Lady-Byng, remis au joueur le plus gentilhomme, en plus de gagner l'or une fois lors du tournoi olympique de hockey.

Martin St-Louis, tout comme son compatriote Martin Brodeur, a reçu l'appel du comité de sélection du Panthéon du hockey à la fin du mois de juin.