Anders Nilsson dénonce l'homophobie dans le hockey

Agence QMI 02-08-2018 | 10h05

Anders Nilsson s'est déjà prononcé par le passé sur la situation de l'orientation sexuelle dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et porte un drapeau de fierté gaie sur son masque. Or, le gardien suédois a poussé plus loin, mercredi, en dénonçant le mauvais traitement des hockeyeurs homosexuels, particulièrement en bas âge.

Le porte-couleurs des Canucks de Vancouver a fait des déclarations dans une vidéo intitulée «Byt om, Kom ut» («Change-toi, fais ton "coming-out"», traduction littérale), dans le cadre d'un dossier du quotidien «Aftonbladet». Il en appelle au changement dans son pays natal en plus de répondre aux questions du média dans un article en suédois.

Voici les déclarations de la vidéo, selon la traduction de l'usager Reddit Lindkvist15.

«On dit qu'aucun homosexuel ne survivrait dans un vestiaire de hockey. Je crois que c'est vrai. J'ai entendu tant de mauvaises choses, de blagues et de commentaires idiots. La culture machiste dans un vestiaire est très dure, surtout pour les jeunes garçons; beaucoup plus difficile que pour nous, joueurs professionnels de hockey.»

«Tu joues comme une mauviette.»

«Es-tu gai ou quoi?»

«Si tu es différent, tu vas en entendre parler. Si tu te démarques de la mauvaise façon, tu te feras moquer de toi. Les jeunes garçons ont trop peur d'être eux-mêmes. Certains sont même trop effrayés pour même commencer à jouer au hockey. D'autres arrêtent prématurément.»

«Nous convainquons de jeunes enfants qu'aucun homosexuel ne peut jouer au hockey. En Suède. En 2018.»

«Ça me rend malade. Il est temps de prendre nos responsabilités. Maintenant.»

«Nous ne perdons pas seulement de bons joueurs, nous perdons la fierté du hockey. Chaque garçon qui a peur de faire son "coming-out" est une perte de trop pour le hockey.»

«Je dois prendre mes responsabilités, vous devez prendre vos responsabilités, parce que ce n'est pas seulement à propos de votre frère, de votre ami, de votre père ou de votre fils, c'est aussi pour le futur du hockey en entier.»

«Ça doit cesser et cela aurait dû cesser il y a longtemps.»

«J'appartiens au hockey.»

«Tu appartiens au hockey.»

«Change-toi, fais ton "coming-out".»

Ayant disputé 105 matchs en carrière dans la LNH, Nilsson a présenté une fiche de 7-14-4, une moyenne de buts alloués de 3,44 et un taux d'efficacité de ,901 la saison dernière à Vancouver.