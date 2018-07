Jonathan Bernier a choisi la durée

TVA Sports 30-07-2018 | 15h52

Sur le marché des joueurs autonomes, Jonathan Bernier avait une offre pour demeurer avec l'Avalanche au Colorado.

Le gardien québécois a plutôt choisi de déménager chez une quatrième équipe en quatre saisons en signant un contrat de trois ans d'une valeur de 9 millions $ avec les Red Wings.

Bernier espère pouvoir trouver un peu de stabilité à Detroit.

«C'était une grosse décision pour mon couple, a avoué l'ancien des défunts MAINEiacs de Lewiston dans la LHJMQ. J'avais une offre à Denver pour y rester deux ans. La troisième année était plus importante pour moi.»

Le Lavallois de 29 ans se joint à une équipe jeune qui a le potentiel d'améliorer son sort prochainement, surtout si des espoirs comme le jeune attaquant Filip Zadina, sélectionné au premier tour du dernier repêchage de la LNH, contribuent immédiatement au redressement de la concession qui vient de rater les séries deux années de suite après 25 ans d'abonnement ininterrompu au bal printanier.

Il y a un intéressant parallèle à faire avec son arrivée chez l'Avalanche à l'été 2017. L'équipe de Joe Sakic, très jeune elle aussi, était dans un passage à vide de trois campagnes sans participation aux séries. Nathan MacKinnon et sa bande ont corrigé le tir en présence de Bernier en 2017-2018.

«Nos intentions, c'est de faire les séries, même si on est jeunes, a insisté le gardien. Les Red Wings ont toujours été une organisation compétitive chaque année, mais ils ont réalisé l'an passé que c'est très difficile de faire les séries chaque fois. Je pense que les gars vont arriver encore plus prêts. Faut travailler plus fort pour remonter.»

Titulaire d'une moyenne de buts alloués de 2,85, d'un taux d'efficacité de ,913 et d'un dossier de 19-13-3 l'an dernier, Bernier partagera le filet avec le vétéran américain Jimmy Howard à Detroit, mais ne sait pas qui sera le portier numéro 1.