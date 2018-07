Un nouveau logo pour les Sénateurs?

Agence QMI 20-07-2018 | 13h05

Les Sénateurs d'Ottawa seraient à la recherche d'un nouveau logo.

Selon le site web sportslogos.net, la formation de l'Ontario demanderait du moins à ses détenteurs de billets de saison leur avis sur les logos actuels de l'équipe et sur la possibilité d'apporter des modifications.

Utilisant une tête de centurion comme logo principal depuis plusieurs années, les Sénateurs ont également présenté un «O» sur leurs chandails alternatifs et pour le gilet de la classique du 100e anniversaire de la Ligue nationale de hockey. L'identité visuelle a été abordée lors d'un événement tenu par l'organisation un peu plus tôt cette année. Le propriétaire Eugene Melnyk avait affirmé que les partisans aimaient les deux types de logo et que son équipe se devait de réfléchir à cette situation.

Dans le sondage présenté aux détenteurs de billets de saison, l'organisation proposerait six logos, dont trois nouveaux. Deux d'entre eux afficheraient un «S» comme élément central et l'autre est une autre version du «O». Les trois autres propositions sont les logos déjà connus, dont celui qu'abordait la formation de 1997 à 2007.