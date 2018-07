Le gros lot pour Nikita Kucherov à Tampa Bay

Agence QMI 10-07-2018 | 10h10

L'attaquant du Lightning de Tampa Bay Nikita Kucherov a accepté une prolongation contractuelle de huit ans, d'une valeur annuelle moyenne de 9,5 millions $, mardi.

L'athlète de 5 pi et 11 po et 178 lb a récolté 39 buts et 61 mentions d'aide pour 100 points la saison dernière, terminant au troisième rang des pointeurs de la Ligue nationale de hockey. Il a également conservé un différentiel de +15, inscrivant huit filets en avantage numérique et sept buts gagnants.

Le Russe, qui a été choisi au deuxième tour - 58e en tout - de l'encan amateur de 2011 par le Lightning, a amassé 334 points en 365 joutes depuis le début de sa carrière.

Plus de détails suivront.