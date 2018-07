Six joueurs qui pourraient rapporter gros dans un pool en 2018-2019

Mathieu Bédard 10-07-2018 | 09h04

Même si nous étions déjà au fait de leur immense talent, Taylor Hall, Nathan MacKinnon, Aleksander Barkov, Seth Jones et Mikko Rantanen ont pris de nombreux poolers par surprise la saison dernière avec des performances remarquables qui rivalisaient avec les meilleurs de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Voici d'ailleurs une liste de six joueurs de 23 ans ou moins qui pourraient connaître le même genre d'ascension et qui devraient permettre de gagner un pool l'an prochain.

1- Sam Reinhart (22 ans) | Sabres de Buffalo | Ailier droit

Reinhart vient de connaître une campagne de 50 points avec les Sabres en 2017-2018; rien pour écrire à sa mère. Par contre, ses 30 points en 32 matchs, dont 15 buts, pour terminer la saison l'ont hissé au même niveau que les Patrik Laine, Filip Forsberg et Leon Draisaitl en termes de production offensive durant la même période.

Reinhart possède une excellente vision de jeu sur la glace, n'a que 22 ans et a été repêché deuxième au total en 2014. À moins d'une surprise, il sera l'ailier de Jack Eichel et jouera en avantage numérique avec deux autres joueurs de talent (Rasmus Dahlin et Rasmus Ristolainen). Son éclosion est imminente. Soyez rapide et prenez-le dans votre pool plus tôt que tard.

2- Mitch Marner (21 ans) | Maple Leafs de Toronto | Ailier droit

Après avoir joué plus d'une dizaine de matchs sur le quatrième trio, Marner a connu une excellente fin de campagne et de superbes séries. L'Ontarien de 21 ans a inscrit 69 points en saison régulière, dont 34 qui ont été inscrits lors des 30 derniers matchs.

Celui que l'on voit à la droite de John Tavares devrait logiquement fracasser la barre des 70 points en 2018-2019. Si le duo fonctionne comme prévu, ne soyez pas surpris si Marner enregistre plus de points qu'Auston Matthews.

3- Bo Horvat (23 ans) | Canucks de Vancouver | Joueur de centre

En voilà un qui n'a jamais retrouvé son rythme après sa blessure l'an dernier. Heureusement pour lui, il aura amplement le temps de se reprendre cette année aux côtés de Brock Boeser.

Bo Horvat fait beaucoup penser à Jamie Benn avant son éclosion à 24 ans (79 points en 81 matchs). On peut parier qu'il présentera une moyenne d'un point par match, mais il devrait atteindre les 70 points cette année et enfin consolider son rôle de joueur de centre numéro 1 des Canucks.

4- Nikolaj Ehlers (22 ans) | Jets de Winnipeg | Ailier gauche

L'attaque des Jets est très bien garnie avec les Blake Wheeler, Mark Scheifele et Patrick Laine. Le quatrième mousquetaire de cette attaque dévastatrice devrait connaître sa meilleure saison en 2018-2019. Ehlers qui a déjà deux campagnes de 60 points, s'approchera des 75 points la saison prochaine.

On pourrait même avoir droit à une grosse surprise et le voir flirter avec la production d'un point par match. On peut entrevoir une excellente chimie l'an prochain entre lui et Laine.

5- Rasmus Ristolainen (23 ans) | Sabres de Buffalo | Défenseur

Ristolainen a déçu plusieurs poolers l'an dernier avec sa production de 41 points en 73 matchs. Mais, tout comme Reinhart, il a terminé la saison avec une excellente production offensive, soit 30 points en 44 matchs. C'est autant que P.K Subban et Roman Josi durant la même période.

Son mauvais début de saison s'explique en grande partie à son adaptation au système de Phil Housley. Les conseils que lui a donnés l'ancien défenseur vedette des Sabres et des Jets ont finalement été assimilés par Ristolainen. Le Finlandais en sera à sa sixième saison dans la LNH et aura 24 ans en octobre. Et n'oubliez pas qu'à Buffalo, on ne parle que de l'autre Rasmus depuis le début de l'année. Parions que ça va le piquer un peu. Il passera finalement la barre des 50 points et s'approchera des 55 points s'il demeure en santé.

6- Mathew Dumba (23 ans) | Wild du Minnesota | Défenseur

Oubliez Ryan Suter lorsque vous penserez à prendre un défenseur du Wild dans votre pool; le choix, c'est Mathew Dumba. Cinquante points l'an dernier, augmentation de son temps en avantage-numérique et tout cela à 23 ans. C'est lui le nouveau général à la ligne bleue.

Cet ancien premier choix, septième au total en 2012, connaîtra sa meilleure saison en 2018-2019. Suter agira plus en soutient à Dumba qui se portera encore plus vers l'attaque. Seul hic dans son cas: son inconstance de mois en mois. Il peut récolter 12 points en 30 jours et seulement quatre le mois suivant. Il obtiendra ses 50 points s'il reste en santé et plus de 55 points si les éléments offensifs du Wild capitalisent à la suite de ses jeux.

Mentions spéciales : Anthony Mantha (DET), Aaron Ekblad (FLA), Ryan Pulock (NYI), Timo Meier (SJS), Mark Jankowski (CGY), Alex Tuch (VGK), Pavel Buchnevich (NYR).