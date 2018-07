Daniel Carr et Zachary Fucale avec les Golden Knights

TVA Sports 01-07-2018 | 19h02

Deux anciens de l'organisation du Canadien de Montréal, Daniel Carr et Zachary Fucale, ont signé de nouvelles ententes avec les Golden Knights de Vegas, dimanche.

Les deux joueurs n'avaient pas reçu d'offre qualificative de la part du Tricolore et ils ont donc pu profiter de leur autonomie.

Carr a signé un contrat d'un an, d'une valeur de 750 000 $, lui qui a amassé six buts et 10 mentions d'aide pour 16 points en 38 sorties avec le CH la saison dernière.

Fucale quant à lui a paraphé une entente d'un an à deux volets d'une valeur de 650 000 $.

Choisi au deuxième tour par le CH lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2013, Fucale n'a jamais été en mesure de s'établir comme un gardien partant dans la Ligue américaine, effectuant plusieurs séjours dans la Premier AA Hockey League (ECHL) lors des deux dernières campagnes.

Le Lavallois de 23 ans n'a jamais disputé de match dans la LNH.

En plus des deux anciens du Canadien, Vegas a annoncé la signature de trois autres joueurs.

D'abord, le gardien Maxime Lagacé a prolongé son séjour d'une saison avec la formation du Nevada.

L'athlète de 25 ans a conclu une entente à deux volets qui lui rapportera 650 000 $ s'il évolue dans la LNH.

L'an passé, il a participé à 16 rencontres avec les Golden Knights. Il a maintenu une moyenne de buts alloués de 3,92 et un taux d'efficacité de ,867.

Le joueur de centre Brandon Pirri a également décidé de poursuivre son association avec Vegas. En deux matchs dans la LNH l'an passé, il a récolté trois buts, ayant principalement évolué avec les Wolves de Chicago dans la Ligue américaine, où il a récolté 52 points, dont 29 filets, en 57 parties.

Les Golden Knights ont aussi offert des ententes à deux volets aux attaquants Curtis McKenzie et Alex Gallant, ainsi qu'au défenseur Jimmy Oligny.