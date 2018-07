Daniel Carr et Zachary Fucale avec les Golden Knights

TVA Sports 01-07-2018 | 14h35

Deux anciens de l'organisation du Canadien de Montréal, Daniel Carr et Zachary Fucale, ont signé de nouvelles ententes avec les Golden Knights de Vegas, dimanche.

Les deux joueurs n'avaient pas reçu d'offres qualificatives de la part du Tricolore, ils ont donc pu profiter de leur autonomie.

Carr a signé un contrat d'un an d'une valeur de 750 000 $, lui qui a amassé six buts et 10 mentions d'aide pour 16 points en 38 sorties avec le CH la saison dernière.

Fucale quant à lui a paraphé une entente d'un an à deux volets d'une valeur de 650 000$.

Repêché au deuxième tour par le CH lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2013, Fucale n'a jamais été en mesure de s'établir comme un gardien partant dans la Ligue américaine, effectuant plusieurs séjours dans la Premier AA Hockey League (ECHL) lors des deux dernières campagnes.

Le Lavallois de 23 ans n'a jamais disputé de match dans la LNH.