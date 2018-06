Conor Sheary passe aux Sabres

Agence QMI 27-06-2018 | 13h17

Les Sabres de Buffalo ont acquis Conor Sheary et Matt Hunwick des Penguins de Pittsburgh en retour d'un choix conditionnel de quatrième ronde, mercredi.

Âgé de 26 ans, Sheary a obtenu 30 points, dont 18 buts, en 79 rencontres la saison dernière. L'ailier gauche avait connu un certain succès l'année précédente aux côtés de Sidney Crosby, alors qu'il avait noirci la feuille de pointage à 53 occasions (23 buts et 30 mentions d'aide).

Hunwick a pris part à 42 rencontres la saison dernière. Le défenseur de 33 ans a amassé 10 points et maintenu un différentiel de -4.

«Conor a prouvé qu'il était un ailier fiable, capable de jouer à son meilleur dans les moments importants. Et son expérience en séries parle d'elle-même, a indiqué le directeur général des Sabres, Jason Botterill, dans un communiqué. Conor et Matt sont des gagnants et ils compléteront bien notre groupe de joueurs.»

Sheary a encore deux saisons à écouler à son contrat, au cours desquelles il comptera pour 3 millions $ sur la masse salariale des Sabres. Hunwick, pour sa part, empochera 2,25 millions $ au cours des deux prochaines campagnes avant de devenir joueur autonome.