Rick Nash aimerait revenir à Columbus

Agence QMI 25-06-2018 | 10h40

L'attaquant Rick Nash envisagerait un retour chez les Blue Jackets de Columbus, lui qui testera vraisemblablement le marché des joueurs autonomes de la Ligue nationale de hockey (LNH) à compter de dimanche.

Selon le site The Athletic, le vétéran qui vient de conclure un pacte de huit ans et de 62,4 millions $ susciterait également l'intérêt de l'organisation de l'Ohio.

Choisi au premier rang par les Jackets en 2002, Nash a évolué à Columbus de 2002-2003 à 2011-2012, agissant à titre de capitaine lors de ses quatre dernières campagnes à cet endroit. En 2017-2018, il a inscrit 21 buts et 13 mentions d'aide pour 34 points en 71 rencontres avec les Rangers de New York et les Bruins de Boston, qui l'avaient acquis le 25 février.

Durant les séries, Nash a ajouté cinq points en 12 sorties.