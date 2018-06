Plusieurs surprises pimentent le premier tour - Rasmus Dahlin: une première depuis Sundin Zadina veut faire payer le CH Décision courageuse et logique CH : l'avenir, c'est maintenant Une autre décision du Canadien qui fait jaser

Jean-François Chaumont 22-06-2018 | 18h35

DALLAS | « Mats Sundin est une légende en Suède et dans le monde du hockey. C'est bizarre, mais c'est incroyable comme sentiment. »

Rasmus Dahlin a suivi les traces de Sundin en devenant le premier joueur originaire de la Suède à entendre son nom en premier lors d'un repêchage. En 1989, les Nordiques de Québec avaient misé sur un grand Suédois qui avait encore un visage d'adolescent.

Vingt-neuf ans plus tard, les Sabres de Buffalo ont fait confiance à un autre prodige de ce pays nordique. Encerclé par une trentaine de membres des médias, Dahlin était émotif en parlant de l'ancienne légende des Nordiques, des Maple Leafs et des Canucks.

« Je suis fier de moi, je réalise un rêve en devenant un tout premier choix, a mentionné le défenseur de 6 pi 3 po et 185 lb. Ça fait du bien d'enfin enfiler ce chandail. Je peux maintenant commencer à planifier mon avenir. Et j'aime dire que Buffalo est ma nouvelle maison. J'aime cette ville et j'ai hâte au début de la saison. »

Le choix de Dahlin était écrit dans le ciel depuis que les Sabres ont gagné la loterie le 28 avril dernier. On le décrit comme un talent générationnel et comme un joueur qui a le potentiel de sortir cette équipe de la misère.

Avant même son premier match à Buffalo, un collègue affecté à la couverture des Sabres lui a demandé s'il avait peur de se retrouver dans la peau d'un sauveur pour cette concession.

« Je n'y ai pas pensé de cette façon, a-t-il répliqué calmement. Tout ce que je peux faire, c'est d'apporter tout ce que je peux à cette équipe pour l'aider à gagner des matchs. »

Svechnikov en Caroline

Il y avait deux certitudes pour ce premier tour. On savait que Dahlin prendrait la route de Buffalo et c'était également facile de prédire qu'Andreï Svechnikov suivrait avec les Hurricanes de la Caroline au deuxième rang. Les « Canes » ont respecté la logique en repêchant le dangereux marqueur des Colts de Barrie.

« Je suis content, je tenais à être le premier joueur sélectionné après Dahlin, a affirmé le Russe. C'est une grande journée pour moi. »

Svechnikov, un ailier droit de 6 pi 2 po et 192 lb, serait un joueur dans le moule de Marian Hossa.

« Je peux me comparer à Hossa puisque je suis un bon marqueur, mais aussi efficace dans mon territoire, a mentionné Svechnikov. Mais j'aime aussi dire que je ressemble à Evgeny Kuznetsov, des Capitals. »

Imprévisible

Le CH a donné le ton à un premier tour difficile à prédire en misant sur le centre Finlandais Jesperi Kotkaniemi avec le troisième choix. Au cinquième rang, les Coyotes de l'Arizona ont sorti un lapin de leur chapeau en misant sur le centre Barrett Hayton après la sélection de Brady Tkachuk avec les Sénateurs d'Ottawa.

Hayton n'était pas un choix du champ gauche, mais on croyait qu'il sortirait plus vers le 10e rang. Des neuf recruteurs sondés par Le Journal, un seul l'avait placé au sein du top dix. Mais les Coyotes désiraient ajouter un centre à leur banque d'espoir. C'est un argument de plus pour Marc Bergevin et Trevor Timmins. Les centres sont une rareté et le repêchage reste le meilleur moyen de les obtenir.

Les Stars de Dallas ont également créé une surprise avec le choix de Ty Dellandrea au 13e rang. Le centre des Firebirds de Flint était répertorié au 25e rang en Amérique du Nord selon la centrale de recrutement de la LNH.

Quand on parlait de la cuvée 2018, les recruteurs disaient que c'était un repêchage pour les défenseurs et les ailiers, mais que les bons centres étaient rares. Il y a finalement eu plusieurs centres au premier tour. Un rappel qu'il s'agit d'une position cruciale.