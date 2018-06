Le fils de Michal Pivonka parmi les cartes cachées du repêchage?

Agence QMI 21-06-2018 | 17h57

À moins d'être un dépisteur chevronné, iI est carrément impossible de prédire les joueurs repêchés tardivement qui auront du succès dans la Ligue nationale de hockey.

Dans les dernières années, on peut penser à Jesper Bratt, choisi en sixième ronde par les Devils du New Jersey au repêchage de 2016, ou encore à Viktor Arvidsson, sélectionné au quatrième tour par les Predators de Nashville en 2014.

Il n'en demeure pas moins que quelques équipes pourraient frapper un coup de circuit avec certains joueurs qui sont moins bien classés présentement sur les différentes listes des meilleurs espoirs en vue du repêchage.

En voici quelques-uns :

Jacob Pivonka, centre

Actuellement classé au 105e rang des meilleurs patineurs évoluant en Amérique du Nord, le jeune Jacob Pivonka pourrait suivre les traces de son père Michal en atteignant la Ligue nationale de hockey. Âgé de 18 ans, ce joueur de centre a été limité à huit points, dont cinq buts, en 25 matchs de l'équipe américaine des moins de 18 ans. Cette production un peu mince lui a fait perdre quelques plumes, lui qui était le 65e meilleur espoir nord-américain au classement de mi-saison. À propos de Michal, un hockeyeur natif de la République tchèque, il a disputé 825 matchs de saison régulière dans l'uniforme des Capitals de Washington, de 1986 à 1999.

Robert Lynch, centre

Ayant célébré ses 20 ans au cours des derniers jours, l'Américain Robert Lynch a inscrit 67 points en autant de matchs avec les Voltigeurs de Drummondville. Il a surtout inscrit 28 buts. Classé 207e parmi les patineurs nord-américains à la mi-saison. Lynch pointe maintenant au 150e échelon. C'est le signe d'une certaine progression. Toujours chez les Voltigeurs, le Québécois Nicolas Guay a pour sa part dégringolé à ce même classement, mais il pourrait néanmoins être un choix tardif lors du prochain repêchage.

Logan Hutsko, ailier droit

L'Américain Logan Hutsko, 19 ans, a terminé au premier rang des pointeurs de l'équipe de Boston College au cours de la récente saison. En 37 parties, il a récolté 31 points, dont 12 buts. Hutsko a gagné de précieux points aux yeux des recruteurs, étant classé 66e sur la liste finale des patineurs évoluant en Amérique du Nord. À titre comparatif, l'attaquant Alex Tuch, qui porte maintenant les couleurs des Golden Knights de Vegas, est celui qui avait dominé Boston College avec 28 points en 37 matchs lors de la saison 2014-2015.

Nils Lundkvist, défenseur

Âgé de seulement 17 ans, le défenseur suédois Nils Lundkvist est évidemment beaucoup moins en vue que ses compatriotes Rasmus Dahlin, Adam Boqvist et Adam Ginning, qui évoluent également tous à la ligne bleue. Le fait qu'il soit passé du 41e au 14e rang parmi les patineurs européens laisse toutefois croire qu'il progresse et qu'il pourrait en surprendre plus d'un au cours des prochaines années.

Zachary Émond, gardien

Du haut de ses six pieds et trois pouces, le gardien québécois Zachary Émond possède un bon gabarit. Ayant fêté ses 18 ans plus tôt cette semaine, il n'a pu se faire valoir convenablement chez les Huskies de Rouyn-Noranda, lui qui était devancé par Samuel Harvey dans l'organigramme. Malgré tout, il faut reconnaître son potentiel. Son nom apparaît seulement au 18e rang du classement des gardiens évoluant en Amérique du Nord. En 2017, 21 gardiens, dont 12 Nord-Américains, avaient été repêchés. C'est dire qu'Émond pourrait demeurer à court.