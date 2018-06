Les survivants des Broncos de Humboldt rassemblés à Las Vegas

Stéphane Cadorette 19-06-2018 | 14h04

LAS VEGAS | La grande famille du hockey a versé des larmes et partagé la souffrance inimaginable des Broncos de Humboldt, décimés en avril dernier par un tragique accident d'autobus qui a enlevé la vie à 16 personnes. Mardi, un autre petit pas vers la guérison a été franchi quand 10 des 13 survivants de l'équipe ont été réunis pour une première fois, à Las Vegas.

Les joueurs ont été invités par la LNH dans le cadre de la remise annuelle des trophées, lors de laquelle leur courage sera salué mardi soir. La ligue en a aussi profité pour annoncer que la coupe Stanley sera déplacée à Humboldt le 24 août, en présence de certains joueurs actifs.

Certains des joueurs présents mardi viennent à peine de quitter l'hôpital. Les blessures, autant physiques que mentales, sont visiblement encore vives, même si l'heure était aux réjouissances au sein des survivants de l'équipe junior A de la Saskatchewan.

«C'est fantastique d'être ici ensemble. Ça fait du bien de revoir les gars, comme dans le bon vieux temps», a lancé Ryan Straschnitzki, paralysé des pieds à la poitrine depuis la collision qui a suscité un élan mondial de sympathies.

Juste un souhait

Si les poignées de main, sourires et accolades étaient nombreuses, la tristesse s'est inévitablement immiscée dans la chaleur du moment. Les survivants chérissent évidemment la vie devant eux, mais réalisent qu'un important pan de leur vie leur a été arraché à tout jamais dans cette tragique journée du 6 avril.

Le 28 mai dernier, le défenseur Tyler Smith soufflait 20 bougies avec un voeu malheureusement irréalisable en tête.

«Je joue au hockey depuis toujours et même avant l'accident, je n'avais jamais vu une équipe aussi tissée serré. Nous ferions tout les uns pour les autres et c'est ce qui rend tout ça si difficile. À mon anniversaire, j'avais un seul souhait et c'était de pouvoir ramener tout le monde et qu'on soit de nouveau tous ensemble», a-t-il dit, les yeux submergés.

Une équipe pour la vie

Les victimes de la tragédie ne sont peut-être pas à Las Vegas physiquement, mais les Broncos sur place savent fort bien que même la Faucheuse n'a pu emporter avec elle les souvenirs et les liens qui se sont tissés.

«Nous serons des Broncos pour toujours. J'aimerais que nous vivions tous dans le même quartier, mais ce n'est pas le cas et il faut savourer chaque occasion où nous pouvons nous rencontrer.

«C'est important d'être encore une équipe, dans la mesure du possible. Nous pouvons pleurer, rire et faire toutes sortes de choses ensemble. À chacun sa façon de guérir», a noté Tyler Smith.

De son côté, Kaleb Dalhgren a souligné que l'immense capital de sympathie qui a afflué vers Humboldt dans les dernières semaines a contribué à panser les plaies toujours vives.

«Le hockey, c'est la famille. Les partisans sont avec nous à tous les jours et nous avons reçu une incroyable vague de support de bien plus loin que la ville, mais de partout à travers le monde. Les gens ont été extrêmement généreux et ont facilité notre guérison», a-t-il souligné.

Support des joueurs

Tour à tour, les vedettes de la LNH présentes à Las Vegas pour le gala se sont adressées aux survivants des Broncos, question de les encourager à poursuivre le combat.

«C'est significatif pour nous de venir ici et de pouvoir rencontrer ces joueurs pour échanger quelques mots. On peut même arriver à faire quelques blagues avec eux et ça fait du bien de voir à quel point ils ont parcouru du chemin en si peu de temps», a fait remarquer l'étoile des Oilers, Connor McDavid.

«C'est un groupe très spécial. Cette histoire a été touchante et triste, pas seulement pour le milieu du hockey, mais pour tout le monde. Après un tel incident, on a tous le goût de serrer nos proches encore plus fort. C'est bon pour nous de voir ces gars-là ici», a affirmé P.K. Subban.