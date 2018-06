Mike Hoffman échangé aux Sharks, puis aux Panthers

TVA Sports 19-06-2018 | 10h32

Les Sénateurs d'Ottawa ont échangé l'attaquant Mike Hoffman aux Sharks de San Jose, mardi. Ceux-ci l'ont ensuite échangé aux Panthers de la Floride.

En plus de Hoffman, les Sénateurs ont cédé le défenseur Cody Donaghey et leur choix de cinquième tour lors du repêchage de 2020 aux Sharks, en retour de l'attaquant Mikkel Boedker, du défenseur Julius Bergman et d'un choix de sixième tour lors du repêchage de 2020.

Les Panthers ont fait l'acquisition de Hoffman quelques heures plus tard en plus d'un choix de septième tour au prochain au prochain repêchage. Cette fois, les Sharks ont obtenu des choix de quatrième et cinquième tour en 2018, et un choix de deuxième tour en 2019.

Plus de détails suivront.