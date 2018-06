Islanders : Garth Snow et Doug Weight démis de leurs fonctions

Agence QMI 05-06-2018 | 14h36

Nommé président des Islanders de New York récemment, Lou Lamoriello n'a pas perdu de temps pour bouger. Il a relevé de leurs fonctions le directeur général Garth Snow et l'entraîneur-chef Doug Weight, mardi.

L'ancien des Maple Leafs de Toronto prendra en charge le poste de DG. Il a par ailleurs indiqué que le processus pour l'embauche d'un nouvel instructeur commençait immédiatement.

«Les Islanders de New York voudraient remercier Garth et Doug pour leur dévouement pour cette concession, a commenté Lamoriello dans un communiqué. Les deux ont commencé leur carrière avec l'équipe comme joueur et ont grandi comme de grands leaders dans leurs rôles respectifs.»

Weight et Snow demeureront malgré tout des membres de l'organisation.

Les Islanders avaient confirmé l'arrivée de Lamoriello à titre de président des opérations hockey le 22 mai.