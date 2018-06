David Perron sur la voie d'évitement?

Agence QMI 04-06-2018 | 12h26

L'attaquant David Perron a laissé sa place à Tomas Tatar au sein du troisième trio des Golden Knights de Vegas durant l'entraînement de lundi avant-midi et il pourrait ainsi être retranché lors du quatrième match de la finale de la Coupe Stanley prévu en soirée.

Ayant disputé toutes les rencontres éliminatoires de sa formation ce printemps, Perron évoluait aux côtés de William Carrier et d'Oscar Lindberg pendant la séance. Or, ces deux joueurs devraient rater la rencontre du jour face aux Capitals de Washington. Pour sa part, Tatar se trouvait en compagnie de Cody Eakin et de Ryan Carpenter. L'instructeur-chef Gerard Gallant a confirmé sa présence au match du jour.

L'ancien des Red Wings de Detroit n'a pas encore joué en finale. Quant à Perron, il a amassé huit mentions d'aide en 14 joutes des séries 2018.