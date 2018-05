Sept fils d'anciens joueurs à surveiller au repêchage de la LNH

Agence QMI 29-05-2018 | 16h43

Pratiquement chaque année, des fils d'anciens joueurs sont repêchés dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Ce ne sera pas différent les 22 et 23 juin à Dallas.

Voici donc les principaux espoirs en vue de la prochaine séance de sélection amateur ayant grandi avec un père qui a arpenté les patinoires de la LNH.

-Brady Tkachuk (18 ans, ailier gauche, Université de Boston)

Avec ou sans père connu, Brady Tkachuk serait un des espoirs les plus prisés. L'attaquant de puissance est classé au deuxième rang chez les patineurs nord-américains par la centrale de recrutement de la LNH. À sa première saison à l'Université de Boston, il a amassé 31 points, dont huit buts, en 40 parties.

Il est le fils de Keith Tkachuk, qui a connu une brillante carrière de 18 saisons dans la LNH avec les Jets de Winnipeg, les Coyotes de Phoenix, les Blues de St. Louis et les Thrashers d'Atlanta. En 1201 matchs, il a récolté 1065 points. Brady est également le frère de Matthew Tkachuk, repêché sixième au total par les Flames de Calgary en 2016.

-Mattias Samuelsson (18 ans, défenseur, programme de développement des États-Unis)

Comme son père Kjell, Mattias Samuelsson est un défenseur au gabarit impressionnant qui sait s'imposer dans sa zone. Il est considéré comme étant le 21e meilleur espoir nord-américain. L'arrière de 6 pi et 4 po et 217 lb continuera son développement la saison prochaine avec l'Université Western Michigan.

Kjell Samuelsson a disputé 14 saisons dans la LNH, dont neuf avec les Flyers de Philadelphie. Il a amassé 186 points, dont 48 buts, en 813 parties. Il a aussi porté l'uniforme des Rangers de New York, des Penguins de Pittsburgh et du Lightning de Tampa Bay.

-Jack Drury (18 ans, centre, USHL)

Jack Drury n'a pas seulement un père célèbre, Ted, mais également un oncle, Chris. Son paternel a disputé 414 matchs dans la LNH, principalement avec les Ducks d'Anaheim. Son oncle Chris a connu une carrière encore plus impressionnante. En 12 campagnes, il a porté les couleurs de l'Avalanche du Colorado, avec qui il a soulevé la coupe Stanley, des Flames de Calgary, des Sabres de Buffalo et des Rangers de New York.

Jack est classé au 27e rang chez les espoirs nord-américains par la centrale de recrutement. Il a amassé 24 buts et 41 mentions d'aide pour 65 points avec les Black Hawks de Waterloo, dans l'United States Hockey League (USHL), la saison dernière.

-Adam Samuelsson (17 ans, défenseur, programme de développement des États-Unis)

Adam Samuelsson est un défenseur robuste et imposant (6 pi et 6 po, 240 lb). En 26 matchs avec le programme de développement des États-Unis, il a amassé 57 minutes de pénalité. Il semble donc avoir la même affinité pour le jeu rude que son père, Ulf, qui a passé 2453 minutes au cachot en 16 saisons dans la LNH.

Adam, 77e meilleur espoir nord-américain, a deux frères qui ont déjà été sélectionnés dans la ligue : Philip, choisi en deuxième ronde par les Penguins de Pittsburgh en 2009, et Henrik, repêché au premier tour par les Coyotes en 2012.

Mentions spéciales

Les trois joueurs suivants ne sont pas nécessairement des espoirs de premier plan, mais ils pourraient éventuellement intéresser quelques équipes.

-Jack DeBoer (17 ans, centre, programme de développement des États-Unis)

Jack DeBoer, 166e espoir nord-américain le mieux classé, a récolté 11 points en 25 matchs avec le programme de développement des États-Unis en 2017-2018. Il est le fils de Peter DeBoer, qui dirige présentement les Sharks de San Jose.

-Philippe Lapointe (18 ans, ailier droit, USHL)

Le fils de Martin Lapointe, Philippe, était le 201e meilleur espoir nord-américain lors de la publication du classement de mi-saison de la centrale de recrutement de la LNH. Il évolue avec les Lincoln Stars dans l'USHL, avec qui il a obtenu 26 points en 2017-2018.

Son père est le directeur du personnel des joueurs du Canadien de Montréal. Il a auparavant joué pendant 16 saisons dans la LNH.

-Ryan Savage (18 ans, ailier droit, USHL)

Ryan Savage est le fils de l'ancien du Canadien Brian Savage. À la mi-saison, il était au 145e rang du classement de la centrale de recrutement chez les nord-américains. La saison dernière dans l'USHL, il a obtenu 15 points en 38 matchs avec le Force de Fargo et les Lancers d'Omaha.