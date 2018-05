Dossier John Tavares : les autres DG rongent leur frein

Agence QMI 27-05-2018 | 22h01

En vue du 1er juillet, John Tavares, le joueur qui fait rêver 30 des 31 directeurs généraux de la Ligue nationale de hockey pourrait ne plus être disponible.

Selon le quotidien «Toronto Sun», plusieurs DG craignent que le capitaine des Islanders de New York ne soit plus disponible lorsque s'ouvrira le marché des joueurs autonomes aux 12 coups de midi. D'après le média de la Ville Reine, le numéro 91 pourrait même être sous contrat avant la tombée du mois de juillet.

À titre d'exemple, le camp Tavares n'a pas prévu des périodes de rencontres avec des équipes qui souhaiteraient discuter avec lui et n'offre aucune garantie que le joueur de centre de 27 ans quittera Brooklyn.

Le nouveau président des Islanders Lou Lamoriello a récemment rencontré Tavares, logiquement dans le but de le convaincre de demeurer le visage de la concession qui en avait fait le tout premier choix à l'encan de 2009.

Avant d'être le directeur général des Maple Leafs de Toronto, entre 2015 et 2018, Lamoriello a été à l'emploi des Devils du New Jersey pendant 28 ans. Avec cette équipe, il a déjà perdu deux gros morceaux à des époques différentes sur le marché des joueurs autonomes: Scott Niedermayer (2005) et Zach Parise (2012).

Par ailleurs, Mark Hunter a nié au «Sun» qu'il est dans les rangs pour accepter un poste de DG avec les Islanders.

«Il ne se passe rien pour le moment», a confirmé celui qui était, jusqu'à la semaine dernière, l'adjoint de Lamoriello chez les Maple Leafs.