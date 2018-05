Un exploit rare à la portée de Chris Kunitz

Agence QMI 18-05-2018 | 18h34

L'attaquant du Lightning de Tampa Bay Chris Kunitz fait déjà partie d'un club sélect ayant inscrit son nom sur la coupe Stanley à quatre reprises. Il pourrait, cette année, en remportant le précieux trophée pour la cinquième fois, devenir le deuxième joueur à l'avoir fait avec trois équipes différentes.

Seul Larry Hillman a soulevé le Saint Graal cinq fois et plus en arborant trois chandails différents, soit celui des Red Wings de Detroit (1955), des Maple Leafs de Toronto (1962-63-64 et 67) et du Canadien de Montréal (1969).

De son côté, Kunitz a pour la première fois célébré la conquête du trophée en 2007, alors qu'il endossait l'uniforme des Ducks d'Anaheim. Deux ans plus tard, c'est aux côtés de Sidney Crosby qu'il a remporté les grands honneurs avant de boire de nouveau dans la coupe en 2016 et 2017.

C'est pour son expérience en séries éliminatoires que le Lightning lui a offert un contrat d'une valeur de 2 millions $, cet été. Une acquisition qui a été applaudie par le capitaine de l'équipe Steven Stamkos.

«Nous étions excités d'avoir la chance de lui parler et de profiter de son expérience, a-t-il lancé au site LNH.com. Il a fait partie de plusieurs bonnes équipes et joué avec de bons joueurs.»

L'entraîneur Jon Cooper a également fait l'éloge de son vétéran de 38 ans.

«Ce n'est pas une coïncidence si ce gars a gagné autant de coupe Stanley et qu'il a toujours pris part aux séries éliminatoires, a déclaré Cooper. Vous devriez l'entendre sur le banc, il voit tout. Il parle du jeu aux autres joueurs avant même qu'il se produise.»

Le principal intéressé à la mémoire longue. Il se souvient de l'élimination subie en finale de la Coupe Stanley en 2003 contre les Devils du New Jersey, lui qui était dans l'entourage de l'équipe après avoir signé son premier contrat professionnel le 1er avril précédent. Il se souvient aussi de Brad May, son coéquipier lors de la conquête de 2007.

«J'étais assis à côté de Brad May dans les dernières secondes du match, s'est-il rappelé. Je me souviens de l'excitation qu'on pouvait lire sur son visage. Il secouait tout le monde qui était près de lui. Une si longue carrière avant de pouvoir finalement gagner la coupe.»

La finale de l'Association de l'Est entre le Lightning et les Capitals de Washington est égale 2-2. Le cinquième match sera présenté samedi à Tampa.