Séries éliminatoires: les Capitals sont plus confiants que jamais

Agence QMI 14-05-2018 | 12h02

Les Capitals de Washington ne sont qu'à deux victoires de la finale de la Coupe Stanley. Peu habituée au succès en séries éliminatoires, la formation de la capitale américaine respire tout de même la confiance.

«Je pense que notre équipe joue avec confiance, a indiqué l'entraîneur-chef des "Caps", Barry Trotz, au site de la Ligue nationale de hockey. Et quand tu es confiant, tu es libre. La façon dont nous avons joué jusqu'ici nous a libérés un peu et nous a permis de faire preuve de plus de patience dans certains aspects du jeu. Nous gérons mieux les moments importants.»

Les Capitals ont de bonnes raisons de croire en leurs chances de participer à une deuxième finale dans leur histoire, une première depuis la saison 1997-1998.

Après tout, ils ont remporté les deux premiers duels de la finale de l'Est en territoire ennemi, au domicile du Lightning de Tampa Bay, la meilleure équipe de l'association en saison régulière.

Pas trop vite

Si les «Caps» ont l'avantage, la série n'est pas finie. Alexander Ovechkin en est bien conscient.

«C'est loin d'être terminé, a affirmé le franc-tireur. Nous devons aller à la maison et décrocher de nouveau la victoire. Ce ne sera pas facile. Nous affrontons une équipe d'expérience qui compte sur plusieurs excellents joueurs. Nous devons respecter notre style de jeu et ne rien leur donner.»

«Nous devons garder la pédale au plancher, a ajouté Brett Connolly. Nous jouons bien et ils semblent frustrés. Nous devons être robustes, rapides et ne pas les lâcher.»

En deux sorties, les Capitals ont en effet réussi un beau travail pour contenir l'attaque explosive du Lightning, ne concédant que deux buts par rencontre.

Nikita Kucherov, le meilleur pointeur des Floridiens cette saison, a obtenu deux mentions d'aide depuis le début de la série. «Tu veux que leurs meilleurs joueurs soient frustrés, a poursuivi Connolly. Il [Kucherov] est un grand joueur. Tu dois être dur avec lui, même s'il n'aime pas ça. Nous avons une chance d'atteindre la finale. Tout le monde doit tout donner.»

Les Capitals tenteront de prendre une avance de 3-0 dans leur duel contre le Lightning, mardi à Washington.