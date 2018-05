Brad Marchand promet de changer d'attitude

Agence QMI 09-05-2018 | 16h59

Mis dans l'embarras plus d'une fois pendant les séries éliminatoires à cause de sa propension à lécher ses adversaires, Brad Marchand a assuré qu'il allait modifier son comportement, mercredi dans le cadre du bilan de fin de saison des Bruins de Boston.

«Je n'ai jamais pensé que cela allait prendre une telle ampleur, a-t-il reconnu au quotidien "Boston Globe", trois jours après l'élimination des siens par le Lightning de Tampa Bay. Ce n'était pas mon intention.»

Pendant le quatrième duel contre la formation floridienne, la petite peste a été surprise à la caméra en train de lécher le visage de Ryan Callahan. Au premier tour, contre les Maple Leafs de Toronto, il avait également donné un coup de langue dans le cou de Leo Komarov.

Après le second incident, Marchand a été averti par Colin Campbell, le directeur des opérations hockey de la Ligue nationale, qu'il serait puni s'il se comportait de nouveau de la sorte.

«La prochaine étape pour moi est de me regarder dans le miroir et de réaliser que mes actions peuvent avoir des conséquences beaucoup plus grandes que je peux imaginer», a-t-il ajouté.

Il a aussi affirmé qu'il était prêt à changer même si cela pourrait réduire sa production offensive. «Il y a une différence entre être intense et être stupide, a-t-il avancé au journal "Boston Herald". Peut-être que ça vaudrait la peine de produire de 15 à 20 points de moins pour être un peu plus réfléchi.»

Blessé à l'aine

Marchand a joué les «6-7 derniers matchs des séries éliminatoires» en dépit d'une blessure à l'aine, a annoncé l'équipe plus tôt dans la journée. Il n'aura pas à être opéré.

L'attaquant a totalisé quatre buts et 13 mentions d'aide pour 17 points en 12 sorties pendant les séries. En saison régulière, il a obtenu 85 points, dont 34 filets, en 68 joutes.

Pour sa part, le vétéran Rick Nash a admis avoir subi une commotion cérébrale quand il a été atteint à une oreille par une rondelle. L'ancien des Rangers de New York a amassé cinq points en 12 affrontements des séries, accumulant 21 filets et 13 aides pour 34 points en 71 duels du calendrier régulier.

D'autres éclopés

De plus, le Québécois Patrice Bergeron a avoué qu'une commotion cérébrale l'avait tenu à l'écart au cours de la quatrième rencontre du quart de finale de l'Association de l'Est face aux Maple Leafs de Toronto. Il est également touché à l'aine.

De son côté, le défenseur Torey Krug a subi une fracture de la cheville pendant cette joute du 19 avril. Toutefois, il ne passera pas sous le bistouri et portera une botte protectrice durant les deux prochains mois.

Enfin, Zdeno Chara et Jake DeBrusk sont d'autres porte-couleurs des Bruins ayant joué avec des blessures ce printemps.

Boston a perdu sa confrontation de deuxième tour contre le Lightning de Tampa Bay en cinq parties.