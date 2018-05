Battus 4 à 3 par le Lightning en prolongation, les Bruins feront face à l'élimination - Dan Girardi tranche Une punition ratée qui coûte cher

Jonathan Bernier 04-05-2018 | 23h56

BOSTON | Le Lightning s'est rendu la vie difficile, mais il est finalement parti de Boston avec une deuxième victoire en deux matchs, hier.

Un but de Dan Girardi sur des passes d'Alex Killorn et de Yanni Gourde dans la quatrième minute de la prolongation a permis à la troupe de Jon Cooper d'arracher un gain de 4 à 3 aux Bruins.

Le Lightning aura une première occasion de remporter cette finale de la division Atlantique demain après-midi à Tampa.

« Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas terminé, a lancé Patrice Bergeron, paraphrasant le célèbre Yogi Berra. Nous nous sommes déjà retrouvés dans une situation semblable et nous avions été en mesure d'accomplir le travail. »

Pour venir à bout des Bruins, le Lightning a eu besoin de tout son petit change. Après un début de match endiablé au cours duquel il a pris les devants 2 à 0, le Lightning a vu ses rivaux revenir dans le match.

Il faut dire que le Lightning leur a donné un sérieux coup de main en écopant de trois punitions au cours des 21 premières minutes du match. Les locaux ont profité de deux d'entre elles pour niveler la marque.

Ils ont ajouté un troisième but, le deuxième du match de Bergeron, lors d'une infériorité numérique.

Un peu trop d'affection

Brad Marchand a déjà déclaré qu'il était prêt à tout pour gagner. Même si cela implique de se faire détester. Un leitmotiv que la peste des Bruins s'efforce d'appliquer à la lettre depuis le début des séries éliminatoires.

En plus d'apparaître régulièrement sur la feuille de pointage, le Néo-Écossais a trouvé une façon plutôt inusitée de déranger l'adversaire. Encore hier, il a participé à deux des trois buts des siens. Toutefois, ce qu'on retiendra de sa soirée, c'est son coup de langue au visage de Ryan Callahan.

« Il m'a frappé quatre fois au visage. Il n'arrêtait pas de s'approcher, s'est défendu Marchand. Il n'y a pas une grosse histoire à faire là. »

L'attaquant du Lightning est la deuxième victime de Marchand ce printemps. Au premier tour, Leo Komarov, des Maple Leafs, avait fait les frais d'une démonstration similaire.

« Je ne sais pas ce qui est pire entre se faire cracher au visage, ce qui entraîne une inconduite de partie, et se faire lécher le visage », a déclaré Callahan, toujours sous le choc.

Encore le premier trio

Si les Bruins retournent à Tampa en faisant face à l'élimination, c'est que l'unité de Patrice Bergeron est la seule à produire.

Au moins un membre de ce trio a participé à chacun des 12 buts inscrits au cours de ce deuxième tour éliminatoire.

Bergeron et David Pastrnak ont récolté au moins un point dans un cinquième match de suite. Au cours de cette séquence, le Québécois a accumulé six buts et quatre passes, contre deux buts et sept passes pour le Tchèque.

D'ailleurs, histoire de changer le mal de place, Bruce Cassidy avait procédé à quelques modifications à sa formation en y insérant Ryan Donato et Brian Gionta.

Évoluant à la droite de Donato et de Sean Kuraly, Gionta a disputé son premier match éliminatoire depuis l'élimination du Canadien, le 29 mai 2014. Le pauvre « Gio » est celui qui devait surveiller Girardi sur le but gagnant.

Kucherov devance Lecavalier

Du côté du Lightning, la tendance était à l'inverse. On attendait toujours une production régulière du premier trio. Nikita Kucherov a donné un aperçu de ce qu'il pouvait réaliser en marquant à l'aide d'un boulet de canon pendant une punition à Zdeno Chara. Ce but a permis à Kucherov d'obtenir le 53e point de sa carrière en séries éliminatoires. Il devance maintenant Vincent Lecavalier au deuxième rang de l'histoire du Lightning.

Quant à Steven Stamkos, il a créé sa première étincelle de la série en se présentant seul devant Tuukka Rask. Le gardien des Bruins a eu le dernier mot avec sa mitaine. Un arrêt important puisque Bergeron venait tout juste de niveler la marque.

Ce n'était que partie remise puisque le capitaine du Lightning a envoyé tout le monde en prolongation avec un peu plus de sept minutes à écouler au troisième vingt.

- Brayden Point a marqué le premier but du Lightning grâce à un superbe effort individuel.