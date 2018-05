Les Penguins l'emportent 3 à 1 et créent l'égalité 2 à 2 dans la série face aux Capitals - Les champions toujours debout P.K. Subban à la guerre

Jean-François Chaumont 04-05-2018 | 00h03

PITTSBURGH | Les Penguins ont trop d'expérience pour s'écrouler facilement. Les champions de la Coupe Stanley des deux dernières années reconnaissaient l'importance de ce quatrième match. Signe d'une grande équipe, la bande à Sidney Crosby et Evgeni Malkin a gagné cette rencontre cruciale contre les Capitals de Washington.

Dans un duel défensif, les Penguins ont triomphé des Caps 3 à 1, jeudi au PPG Paints Arena, pour créer l'égalité 2 à 2 dans cette série du deuxième tour. Ils ont ainsi réalisé leur principale mission, celle de ne pas tomber avec un retard de 3 à 1 et la possibilité de jouer seulement un autre match à la maison d'ici la fin de cette série.

« Nous savions que nous avions besoin de rebondir, c'était un match déterminant, a dit Sidney Crosby. Nous devrons maintenant rester sur le même élan à notre prochain match à Washington. »

« On devait gagner, juste pour reprendre confiance, a renchéri le défenseur Kristopher Letang. Ça fait du bien de connaître une grosse rencontre avec moins de petites erreurs mentales. »

Ovechkin silencieux

Il n'y a pas des tonnes de secrets pour vaincre les Capitals. Le plus simple, mais aussi le plus hasardeux, est de limiter les dégâts contre le capitaine Alexander Ovechkin. À ce chapitre, les Penguins ont fait un boulot merveilleux. Ovechkin n'a pas décoché un seul tir en direction de Matthew Murray.

Pour une première fois dans cette série, le numéro 8 n'a pas touché la cible. En trois matchs contre les Penguins, il comptait cinq points (3 buts, 2 passes). Suspendu pour sa mise en échec dangereuse contre Zach Aston-Reese, Tom Wilson a manqué aux hommes de Barry Trotz, mais aussi à Ovechkin.

En l'absence de Wilson, Devante Smith-Pelly a joué à l'aile droite avec Ovechkin et Evgeny Kuznetsov.

Guentzel sur une autre planète

Jake Guentzel a poursuivi sa formidable épopée en séries en marquant deux des trois buts des vainqueurs. L'Américain de 23 ans a ouvert le pointage à mi-chemin dans le match et il a inscrit le but d'assurance dans un filet désert.

Guentzel, un modeste choix de 3e tour en 2013, a atteint le plateau des 20 points pour une deuxième année d'affilée en séries. Le numéro 59 se retrouve au sommet de la LNH pour les buts (10) et les points (21).

Dans l'histoire des Penguins, seulement sept joueurs ont amassé 20 points ou plus deux années d'affilée. Il y a Mario Lemieux, Kevin Stevens, Jaromir Jagr, Sidney Crosby, Evgeni Malkin, Phil Kessel et Guentzel.

« Jake travaille fort, il fait de bonnes choses avec ou sans la rondelle, a souligné Crosby. Mais il serait le premier à dire qu'il a plus à coeur la victoire que les buts et les passes. Il n'y a toutefois pas de doute qu'il est un ingrédient essentiel aux succès de notre équipe depuis l'an dernier. »

Si Guentzel a fait des ravages une fois de plus, c'est grâce à la complicité de son joueur de centre. Un certain Crosby. Le capitaine des Penguins a terminé le match avec deux passes.

Depuis le début de cette série, les Penguins ont marqué 10 buts en quatre matchs. Les 10 fois, Crosby se retrouvait sur la glace pour les buts de son équipe. Quand on parle d'un joueur dominant...

Malkin a marqué l'autre but des Penguins aux dépens de Braden Holtby. En fin de deuxième période, le Russe a plongé pour pousser la rondelle tout juste derrière la ligne des buts. Après une révision et une contestation pour interférence de Barry Trotz, les arbitres lui ont décerné le but.

Chancelant à son dernier départ, Matthew Murray a bloqué 20 des 21 tirs des Caps pour signer sa sixième victoire des séries.