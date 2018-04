Cinq choses à savoir à propos du septième match de la série Bruins-Maple Leafs

Agence QMI 25-04-2018 | 13h44

Pour la première fois depuis 2013, les Bruins de Boston et les Maple Leafs de Toronto doivent s'affronter lors d'un match ultime lors des séries éliminatoires de la LNH.

Les partisans des Maple Leafs avaient vécu un cauchemar il y a cinq ans. En avant 4 à 1 avec environ huit minutes à faire en troisième période, les Leafs s'étaient effondrés, concédant trois buts aux Bruins avant la fin de l'engagement. Le coup de grâce était survenu en prolongation, gracieuseté de Patrice Bergeron qui procurait la victoire à son équipe.

Seulement cinq joueurs de l'édition actuelle des Maple Leafs étaient sur la patinoire pour cette débandade monumentale. Visages différents, même résultat? On aura la réponse mercredi soir.

Voici cinq choses à savoir sur ce duel tant attendu

1. Il s'agira de la douzième fois en carrière que défenseur Zdeno Chara disputera un septième match lors d'une série. L'arrière de 6 pi 9 po rejoindra ainsi Ken Daneyko et Stéphane Yelle au deuxième rang à ce chapitre dans l'histoire de la LNH.

2. Lors des trois victoires de leur équipe, le trio composé de David Pastrnak, Brad Marchand et Patrice Bergeron a récolté 23 points ainsi qu'un différentiel cumulatif de +20. Lors des trois défaites, l'unité n'a récolté aucun point tout en présentant un différentiel combiné de -15.

3. Un seul joueur des Maple Leafs se retrouve actuellement parmi les 30 meilleurs pointeurs de la LNH en série, soit Mitch Marner au 10e rang avec huit points en six matchs.

4. Les gardiens Tuukka Rask des Bruins et Frederik Andersen de Toronto ont conservé un taux d'efficacité pratiquement identique depuis le début des séries (0,908 c. 0,909). Le portier des Maple Leafs a toutefois été un peu plus occupé que son vis-à-vis, ayant fait face à 22 lancers de plus en six matchs.

5. Dans l'histoire de la ligue, l'équipe hôte d'un septième match a conservé une fiche de 99-70, un taux de réussite qui frôle les 60 %. L'équipe qui a inscrit le premier but a remporté près de 75 % des matchs, une fiche de 126 victoires contre 43 revers.

Le match sera présenté sur les ondes de TVA Sports mercredi dès 19h30.