Trophée Mark Messier: les finalistes sont connus

TVA Sports 24-04-2018 | 15h21

Deryk Engelland, des Golden Knights de Vegas, Wayne Simmonds, des Flyers de Philadelphie et Blake Wheeler, des Jets de Winnipeg, sont les trois candidats au trophée Mark Messier, remis chaque année par la Ligue nationale de hockey (LNH) au joueur ayant démontré les plus grandes qualités de leadership avec son équipe, sur la glace et hors de celle-ci, au cours de la saison régulière.

L'honneur sera attribué le 20 juin prochain, à Las Vegas, lors du gala annuel de remise des trophées de la LNH.

Mark Messier a lui-même identifié les trois finalistes après avoir reçu une liste de candidats de la part de chaque équipe de la LNH.

Nick Foligno, des Blue Jackets, a remporté le trophée l'an dernier. Le défenseur des Canadiens Shea Weber l'avait reçu en 2016 alors qu'il était toujours membre des Predators de Nashville. Le trophée est remis annuellement depuis 2007.

Engelland s'est fait remarquer, cette saison, lors de son adresse au public du T-Mobile Arena avant le tout premier match local des Golden Knights. Le défenseur avait livré un discours passionné dans la foulée de la tuerie qui avait fait 58 morts à Las Vegas quelques jours auparavant. Il a aussi lancé un programme destiné aux proches des victimes en compagnie de sa conjointe, en plus de venir en aide aux enfants dans le besoin via diverses initiatives.

Simmonds, pour sa part, s'est impliqué auprès des vétérans de l'armée américaine en plus de s'occuper de jeunes hockeyeurs par le biais de la fondation de l'ancien propriétaire des Flyers Ed Snider, aujourd'hui décédé.

Wheeler, capitaine des Jets, s'est quant à lui impliqué auprès de la jeunesse au Manitoba à travers le programme «True North Youth Foundation». Il s'est aussi improvisé entraîneur pour l'Académie de hockey des Jets de Winnipeg, notamment, un programme qui fait la promotion de l'apprentissage du hockey ainsi que de l'importance de l'école auprès des populations défavorisées de la région.