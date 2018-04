Le calme règne chez les Penguins

Agence QMI 20-04-2018 | 10h42

Mario Lemieux était une force tranquille dans le vestiaire des Penguins de Pittsburgh et on peut en dire autant aujourd'hui du capitaine Sidney Crosby. C'est peut-être ce qui explique le calme régnant au sein de la troupe de Mike Sullivan, qui ne semble jamais paniquer, peu importe la situation qui se présente.

«Tu arrives à l'aréna et tu vois la préparation des joueurs, on dirait que c'est juste un autre match pour notre équipe, a observé le Québécois Derick Brassard. Je pense que ça vient avec l'expérience, avec le fait qu'ils aient gagné dans le passé et avec le leadership du club.

«On a juste du fun. C'est comme un match de saison régulière, mais on est dans les séries, on est ici pour gagner un championnat.»

En marquant en deuxième période du match no 4 - il avait récolté une mention d'aide plus tôt dans la rencontre -, Crosby a dépassé Lemieux au premier rang de l'histoire des Penguins pour les points en séries. Un accomplissement qui lui a valu une taquinerie de celui qu'on surnomme «Le Magnifique», qui est le propriétaire des Penguins.

«Il m'a demandé pourquoi j'ai mis autant de temps à le dépasser, a raconté Crosby, en riant. Il est un mentor pour moi et pour le reste de l'équipe. C'était très drôle. Lui et sa famille ont été importants pour moi durant ma carrière.»

Les Penguins ont la chance d'éliminer les Flyers devant leurs partisans à Pittsburgh, vendredi. Aux prises avec une blessure au bas du corps subie lors d'un entraînement, l'attaquant Sean Couturier a fait le voyage, mais il demeure un cas incertain pour affronter les «Pens».