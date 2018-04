Michaël Bournival reste avec le Lightning

Agence QMI 19-04-2018 | 15h30

Le Lightning de Tampa Bay s'est entendu avec l'attaquant québécois Michaël Bournival sur les détails d'un contrat d'un an, jeudi.

C'est ce que la formation floridienne a annoncé par la voie d'un communiqué, en spécifiant qu'il s'agit d'un contrat à deux volets.

Âgé de 25 ans, Bournival a participé à cinq matchs du Lightning, cette saison, sans amasser de point avec cinq tirs au but.

L'ancien des Cataractes de Shawinigan a été repêché au troisième tour (71e au total) par l'Avalanche du Colorado à l'encan de 2010. Quelques mois plus tard, Bournival a été échangé au Canadien de Montréal en retour du défenseur Ryan O'Byrne.

Le joueur de 5 pi 11 po a participé à 89 parties avec le Tricolore entre 2013 et 2015, récoltant 10 buts et 19 points. Il a de plus participé à 14 matchs lors des séries de 2014.

Bournival s'est entendu avec le Lightning à titre de joueur autonome à l'été 2016. Au total, il a pris part à 24 rencontres avec l'équipe, enregistrant deux buts et une aide.

Lors de la plus récente campagne, il a inscrit 15 filets et 34 points en 57 parties avec le Crunch de Syracuse, dans la Ligue américaine.