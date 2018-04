Les Golden Knights marquent à nouveau l'histoire

Agence QMI 18-04-2018 | 16h08

Les Golden Knights de Las Vegas ont écrit un autre chapitre dans le livre des records de la Ligue nationale de hockey (LNH) en balayant une série lors de leur saison inaugurale.

En éliminant les Kings de Los Angeles à l'issue du quatrième match mardi soir, la formation de Las Vegas est même devenue la première équipe d'expansion, à travers les différents sports professionnels en Amérique du Nord, à réussir un balayage.

Le gardien québécois Marc-André Fleury a été l'un des artisans de ce triomphe des Golden Knights en enregistrant deux jeux blancs durant la série, y compris lors de la victoire de 1-0 au quatrième match.

«Tout le monde contribue à nos succès, a commenté le gardien au site web de la LNH après la rencontre. On fait rouler quatre lignes, les six défenseurs jouent, et je crois que c'est notre force.»

Une 66e victoire pour Fleury

Sur une note personnelle, Fleury a enregistré son 66e gain lors des séries pour dépasser Dominik Hasek et prendre le 11e rang pour le plus grand nombre de victoires en éliminatoires.

Autre fait à souligner en marge de ce balayage face aux Kings : les Golden Knights représentent la troisième équipe de la LNH, de la NBA ou du baseball majeur à réaliser un balayage à sa première tentative en séries éliminatoires, selon Elias Sports Bureau. Les Penguins de Pittsburgh l'avaient fait en 1970, mais il s'agissait de leur troisième année dans la ligue, tandis que les Braves de Boston y étaient arrivés à leur 39e saison en remportant la Série mondiale en 1914.

Les Golden Knights, qui ont conclu la saison régulière au sommet de la section Pacifique avec une fiche de 51-24-7, tenteront de continuer d'épater la planète hockey au deuxième tour des séries. Ils risquent alors d'affronter les Sharks de San Jose.