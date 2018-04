Les Capitals, adeptes de la prolongation

Agence QMI 18-04-2018 | 12h57

Pour une troisième rencontre de suite, les Capitals de Washington et les Blue Jackets de Columbus ont disputé une prolongation, mardi soir, pour trouver un vainqueur.

Il s'agit seulement de la sixième fois de l'histoire de la Ligue nationale de hockey qu'une série débute avec trois parties tranchées en temps supplémentaire.

Voici le top 5 des clubs qui ont disputé la plus grande proportion de matchs éliminatoires en prolongation depuis 2008.

1 - Washington

Avec 34 % des rencontres éliminatoires disputées se terminant en prolongation depuis 2008, Alexander Ovechkin et ses coéquipiers représentent de loin le club le plus expérimenté dans ce domaine. Les Capitals sont devenus mardi soir la première équipe de l'histoire de la LNH à entamer deux années de suite les séries avec trois rencontres se terminant après 60 minutes. En effet, l'an dernier, leurs trois premiers affrontements contre les Maple Leafs de Toronto avaient nécessité plus de trois périodes de jeu. Les Caps avaient aussi égalisé un record de la ligue avec cinq parties en prolongation dans cette série remportée contre le club ontarien.

2 - Ottawa

Lorsqu'ils se qualifient pour les séries, ce qui n'a pas été le cas en 2009, 2011, 2014, 2016 et 2018, les Sénateurs d'Ottawa maximisent leur temps de jeu avec 30,8 % de leurs affrontements se terminant en prolongation. Contre le Canadien de Montréal, ils en ont disputé une en 2013 et deux en 2015.

3 - Chicago

Les Blackhawks ont remporté trois coupes Stanley depuis 2008, mais ils ont dû trimer dur puisque 29,7 % de leurs matchs ont dépassé les trois périodes réglementaires. Ils en ont notamment disputé cinq dans la première ronde des séries de 2011, lorsque les Coyotes de Phoenix les avaient surpris en six rencontres.

4 - Boston

Habitués des séries, les Bruins de Boston aiment bien la prolongation puisque 29,2 % de leurs joutes se sont conclues ainsi depuis 2008. Contre le Canadien, ils en ont joué deux fois en 2008 et 2014, ainsi qu'à trois reprises en 2011 lors de la première ronde, avant de remporter la coupe Stanley.

5 - San Jose et Los Angeles

Les Sharks de San Jose et les Kings de Los Angeles ont beaucoup compétitionné au printemps depuis 2008 et 25,9 % de leurs parties se sont soldées après trois périodes. Les Kings avaient notamment eu besoin d'une victoire en prolongation contre leur rival californien en 2014 avant de gagner la finale de la coupe Stanley avec trois succès après 60 minutes contre les Rangers de New York.