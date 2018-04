Sept vétérans de plus de 1000 parties dans la LNH qui n'ont jamais remporté la coupe Stanley

Agence QMI 11-04-2018 | 15h25

Seuls sept joueurs ayant joué plus de 1000 parties en saison régulière dans la Ligue nationale de hockey sans jamais avoir remporté la coupe Stanley participent aux séries éliminatoires cette année. Les voici.

1 - Patrick Marleau (1575 parties)

L'homme de fer de 38 ans des Maple Leafs de Toronto n'a pas raté un match de la saison régulière depuis neuf ans, mais il est toujours à la recherche d'une bague de la coupe Stanley. Celui qui a disputé 177 rencontres en série n'a disputé qu'une finale en carrière, avec les Sharks de San Jose en 2016.

2 - Joe Thornton (1493 parties)

Tout comme son ancien coéquipier Patrick Marleau, Joe Thornton n'a joué qu'une fois en finale malgré 160 rencontres en séries. Le centre des Sharks de San Jose a souvent été critiqué pour ses performances dans la grande valse du printemps. Il n'a que 27 buts en séries au cours de sa carrière avec une moyenne de 0,77 point par rencontre contre 0,96 durant la saison régulière.

3 - Scott Hartnell (1249 parties)

Ce guerrier de 35 ans des Predators de Nashville aimerait bien terminer sa carrière en beauté avec l'équipe qui l'a repêché en 2000. Scott Hartnell pourra mettre à profit son expérience, lui qui a atteint la finale avec les Flyers de Philadelphie en 2010. Ayant signé un contrat d'un an, il pourrait s'agir de sa dernière chance pour y arriver

4 - Jason Chimera (1107 parties)

Plus reconnu pour sa robustesse que son talent, Jason Chimera des Ducks d'Anaheim doit se croiser les doigts cette année, parce qu'il n'aura peut-être plus l'occasion de jouer dans la Ligue nationale de hockey après les séries du printemps. N'ayant joué que 16 rencontres cette saison, le vétéran de 38 ans n'a récolté qu'un but et deux points. Il n'a jamais dépassé la deuxième ronde des séries

5 - Mike Fisher (1104 parties)

Ayant déjà eu le coeur brisé après des défaites en finale avec les Sénateurs d'Ottawa en 2007 et les Predators l'an dernier, Mike Fisher a d'excellentes chances cette année de réaliser son rêve, puisque Nashville est un des clubs favoris pour remporter les grands honneurs. Le centre de 37 ans est conscient qu'il s'agit probablement de sa dernière occasion, lui qui est sorti de sa retraite pour terminer la saison régulière avec les Predators. L'an dernier, il n'avait pas compté de but en 20 rencontres éliminatoires.

6 - Rick Nash (1060 parties)

L'ailier des Bruins de Boston voudrait bien aider sa nouvelle équipe à mettre la main sur le précieux trophée de la LNH. À part quatre petites rencontres avec les Blue Jackets de Columbus, Rick Nash n'a joué en séries qu'avec les Rangers de New York, avec qui il a atteint la finale en 2014.

7 - Alexander Ovechkin (1003 parties)

Blâmé parce que son équipe n'a jamais atteint la demi-finale, Alexander Ovechkin aimerait sûrement vivre un scénario bien différent cette année. Au moins, son équipe n'est pas favorite comme les années précédentes. Avec 46 buts en 97 parties éliminatoires, il a quand même réussi à trouver le fond du filet quand ça compte.