Le gardien n'imaginait pas une saison avec autant de succès pour les Golden Knights - Fleury fier du chemin parcouru

Stéphane Cadorette 10-04-2018 | 22h16

LAS VEGAS | Comme tout le monde sur la planète hockey, Marc-André Fleury ne savait pas à quoi s'attendre de cette première saison des Golden Knights. Le voilà comblé de se retrouver à nouveau comme homme de la situation devant le filet en séries.

Le gardien de 33 ans avait joué un rôle clé au printemps dernier dans la deuxième conquête de suite de la coupe Stanley par les Penguins en relève à Matt Murray, blessé. Il a cependant dû céder sa place en finale pour devenir quelques semaines plus tard le nouveau visage des Golden Knights.

Cette saison, Fleury a franchi le cap des 400 victoires en carrière et s'est même hissé au 11e rang dans l'histoire parmi les gardiens au chapitre des victoires. À sa première saison à Las Vegas, il a présenté un pourcentage d'arrêts de ,927, son meilleur en carrière.

Appui des partisans

Le voilà redevenu l'homme de confiance entre les poteaux et le sympathique athlète arbore de nouveau le sourire de gamin qui a fait sa marque de commerce lors de ses belles années à Pittsburgh.

« J'ai connu une bonne saison avec mes meilleures statistiques en carrière. Ça a bien été pour ça et je ne veux pas penser à ce que j'ai à prouver. Je veux juste m'amuser, profiter du moment, essayer de gagner des matchs et ne pas stresser avec le reste », a-t-il raconté.

Les Golden Knights sont vite devenus l'histoire à sensation à travers la LNH cette saison, même si aucun observateur ne croyait en leurs chances au départ. Même après leur fulgurant début de saison, plusieurs estimaient que le château de cartes s'écroulerait.

Fleury estime que l'appui indéfectible des partisans y est pour beaucoup.

« Pour plusieurs gars, dont moi-même, il n'y avait pas moyen de savoir à quoi s'attendre du hockey dans le désert. Ça a été génial dès le premier jour. Nous avons tout de suite ressenti le soutien des amateurs et ça nous a aidés. Je suis fier du rendement de l'équipe. »

« Dans mon esprit, j'espérais simplement batailler pour une place en séries. C'est pour cette raison qu'on joue au hockey. C'était un défi énorme à titre d'équipe d'expansion. Je suis heureux de constater à quel point notre équipe a été unie dès le départ pour en arriver à ce point », a-t-il dit.

Tout un parcours !

La pression repose maintenant sur les Golden Knights, qui devront prouver en séries que leur saison de rêve n'avait rien d'un feu de paille. Cela dit, gagne ou perd, Fleury assure que l'équipe ne peut que ressortir la tête haute.

« Il a fallu créer notre équipe et notre chimie à partir de zéro. On a développé notre identité au fil de la saison et on a connu une année spectaculaire, il n'y a pas de doute. Mais au bout du compte, on est en séries et on veut gagner. »

Pas intimidé par les Kings

Les Kings s'amènent à Las Vegas avec un noyau de joueurs clés qui étaient déjà en place lors de leurs deux récentes conquêtes de la coupe Stanley. Si cette expérience intimide les Golden Knights, ils font un bon travail pour le cacher.

« Ils ont évidemment beaucoup plus d'expérience que nous en séries et plusieurs de leurs joueurs qui ont gagné deux Coupes sont toujours là. On ne peut quand même pas regarder ce qu'ils ont accompli sans croire en nos chances. Tout le monde ici est excité, mais ça n'affectera pas notre façon de jouer contre eux », a promis mardi l'entraîneur-chef Gerard Gallant.

Les deux équipes se sont affrontées quatre fois et chacune a eu le dessus à deux reprises. Deux de ces duels ont nécessité la prolongation. Gallant a patiné un bon coup lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il considérait son équipe comme favorite en vertu de ses 109 points et du titre de la division Pacifique.

« Dans mon esprit, non. Et sommes-nous les négligés ? Non plus ! On parle de deux excellentes équipes et c'est toujours des matchs serrés contre eux », a-t-il fait valoir.

Fleury le mentor

À Vegas, même si l'expérience en séries n'est pas notoire chez la vaste majorité des joueurs, Marc-André Fleury est un abonné au hockey de printemps.

« Je suis quelqu'un de tranquille et je ne brasse pas trop, mais j'aime pouvoir aider l'équipe d'autres façons que de bloquer des rondelles. C'est sûr que je veux me servir de mon expérience pour contribuer aux succès de l'équipe », a-t-il commenté.