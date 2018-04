Marc-André Fleury veut d'autres coupes

Agence QMI 10-04-2018 | 17h25

Marc-André Fleury a déjà trois bagues de la Coupe Stanley à sa collection. Le gardien québécois, maintenant âgé de 33 ans, n'est pas satisfait pour autant. Il a bien l'intention de mener les Golden Knights de Vegas le plus loin possible en séries.

«Je veux d'autres coupes, a-t-il lancé au site de la Ligue nationale de hockey (LNH). Les séries sont le moment où j'ai le plus de plaisir à jouer. J'avais hâte de venir ici [à Vegas] et de prouver aux gens qu'ils s'étaient trompés.»

Comme les Penguins de Pittsburgh comptaient sur les services de Matt Murray, il n'était pas si étonnant qu'ils laissent partir Fleury au repêchage d'expansion. Au lieu de se laisser abattre, le portier vétéran a plutôt saisi le taureau par les cornes.

Des choses à prouver

«J'ai passé beaucoup de temps sur le banc au cours des dernières années, a-t-il expliqué. J'aime jouer. J'ai eu l'occasion de le faire ici et je voulais juste en profiter.»

«Tu ne penserais pas qu'un gars qui a gagné trois coupes Stanley a quelque chose à prouver, a pour sa part indiqué le coéquipier de Fleury à Vegas James Neal. Mais de tout le monde qui est venu ici cette année, il est celui qui semblait avoir le plus de choses à prouver.»

Meilleur que jamais

Fleury a entamé la saison en lion avant de subir une commotion cérébrale qui l'a obligé à rater 25 matchs. Il a toutefois repris là où il avait laissé quand il est revenu au jeu en décembre. En 46 départs, il a maintenu un taux d'efficacité de ,927 et une moyenne de buts alloués de 2,24, des sommets en carrière.

Il est également dans le top 3 dans la LNH dans ces catégories chez les gardiens ayant disputé au moins 40 parties. Des statistiques qui permettent à l'équipe d'expansion d'aborder sa série de première ronde contre les Kings de Los Angeles avec optimisme.

«Il voulait être la colonne vertébrale de notre équipe et c'est ce qu'il a fait, a dit Neal. Il est en santé à l'approche des séries. On voit qu'il est prêt. Quand tu as confiance en ton gardien comme c'est le cas pour nous, ça aide énormément.»

Les Golden Knights et les Kings entameront leur duel mercredi à Las Vegas.