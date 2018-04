Coupe Stanley: les Predators favoris, l'Avalanche et les Devils négligés

Agence QMI 09-04-2018 | 12h48

Les Predators de Nashville sont les favoris pour remporter la coupe Stanley cette année, selon les preneurs aux livres de Las Vegas.

En date de lundi, le site bodog.ca octroyait une cote de 15 contre 4 à l'équipe du Tennessee. Les Bruins de Boston (11/2) et le Lightning de Tampa Bay (6/1) suivent, tandis que les Golden Knights de Vegas ont une bonne chance de triompher en vertu d'une cote de 15 contre 2. À l'opposé, l'Avalanche du Colorado et les Devils du New Jersey sont les plus négligés à 33 contre 1.

Les séries éliminatoires s'amorceront mercredi et toutes les rencontres seront diffusées àpar le réseau TVA Sports.